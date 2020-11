Piem, humoriste polyvalent et humaniste permanent

« La musique que vous faites résonner ici, cher Piem, est celle d’un artiste authentique, d’un humaniste lucide, d’un témoin critique de notre temps. À l’éclat du rire que l’on qualifie parfois d’assassin, vous préférez la lumière du sourire, qui pare à notre cœur, l’ironie des choses et des hommes, l’amour de l’humour, jamais totalement noir, la flamme et le souffle de la vie, les couleurs du bonheur, l’éclat de la rencontre, la vivacité du regard, la netteté du trait. » (Renaud Donnedieu de Vabres, le 14 janvier 2005, lors de la remise des insignes de commandeur dans l’Ordre des Arts et des Lettres à Piem).