Pierre Soulages consacré au Louvre pour ses 100 ans.

« Une peinture est un tout organisé, un ensemble de formes (lignes, surfaces colorées…) sur lequel viennent se faire et se défaire les sens qu’on lui prête. » (Soulages, 1948).

Le peintre Pierre Soulages fête son 100e anniversaire le mardi 24 décembre 2019. Figure majeure de l’art abstrait, connu pour ses fameux polyptyques outrenoir, Pierre Soulages est aussi l’un des doyens du monde de l’art contemporain.



Il continue toujours à peindre, avec une grande vitalité, malgré son âge désormais à trois chiffres. Signe d’une extraordinaire reconnaissance artistique, au-delà des cotations sur le marché de l’art (dernier record en date pour un peintre français vivant, le 27 novembre 2019 a été vendue à Paris son œuvre "Peinture 200x162 cm, 14 mars 1960" pour la somme de 9,6 millions d’euros !), une rétrospective au Louvre. Oui, au Louvre ! Et pourtant, le Louvre est rarement fait pour les œuvres contemporaines. D’habitude, c’est le Centre Pompidou qui l’expose, en particulier lors de ses 90 ans en 2009-2010 pour une très riche rétrospective sur 2 000 mètres carré.



Certes, Soulages n’est pas le seul à avoir bénéficié, au Louvre, de l’honneur d’une rétrospective de son vivant, deux autres avant lui, chacun à l’occasion de son 90e anniversaire, en avaient eu aussi, Chagall et Picasso. Et le Louvre est déjà bien familier de l’œuvre de Soulages car ce musée a déjà exposé à deux reprises quelques-unes de ses œuvres, en 1990 au hall Napoléon pour l’exposition "Polyptyques. Le tableau multiple du Moyen-Âge au XXe siècle", et en 2009 au Salon Carré pour l’exposition d’un tableau de Soulages en particulier, "Peinture, 200x236 cm, 9 juillet 2000", en lien avec la grande rétrospective au Centre Pompidou pour ses 90 ans.



Cette exposition au Louvre est toutefois la première consacrée intégralement à Pierre Soulages. Son objectif est de présenter l’ensemble de son œuvre de 1946 à maintenant. Elle présente notamment des œuvres récentes (de quelques mois seulement !) et une spécialement commandée par le Louvre pour cette exposition. Un parcours chronologique fascinant des travaux et recherches de l’artiste. Certains tableaux ont été prêtés par les plus grands musées : la National Gallery of Art de Washington, le MoMA de New York, la Tate Modern de Londres, etc.



La reconnaissance internationale de Soulages est déjà ancienne. Il fut le premier peintre vivant invité à l’Ermitage à Saint-Pétersbourg ainsi qu’à la Galerie Tretiakov à Moscou. Selon le magazine culturel toulousain Ramdam, Soulages est aujourd’hui exposé « dans plus de 110 musées sur tous les continents avec plus de 230 peintures ».



On a trop souvent envie de parler de Pierre Soulages comme le peintre du noir, voire de l’outrenoir. Qu’est-ce que l’outrenoir ? C’est en gros du noir avec du relief. Or, ce qui compte pour Soulages, ce n’est pas ce que le noir répand, c’est son absence, ses reflets. Très tôt, il avait compris qu’en peignant en noir, il laissait, autour du noir, des éblouissements de lumière. C’est pour cette raison qu’on parle aussi du "peintre du noir et de la lumière". Et la lumière, il en est friand au point de réaliser, en 1994, les vitraux de l’abbatiale Sainte-Foy de Conques, pépite de l’art roman et passage des pèlerins sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, devenue célèbre également pour ses vitraux, ceux de Soulages.







Le commissaire de l’exposition était le linguiste Pierre Encrevé, également historien de l’art et spécialiste de l’œuvre de Soulages. Phrase à l’imparfait car il est mort en pleine préparation de la rétrospective, le 13 février 2019 à l’âge de 79 ans et a été remplacé par le conservateur Alfred Pacquement, ancien directeur du Musée national d’Art moderne au Centre Pompidou entre 2000 et 2013.



Pierre Encrevé a été conseiller de Michel Rocard à Matignon pour les affaires culturelles et la francophonie, c’est lui qui a proposé les principes de la réforme de l’orthographe et il a aussi promu les langues régionales ou minoritaires en France et en Europe. Il a également conseillé Catherine Trautmann un peu plus tard au Ministère de la Culture et de la Communication. Pierre Encrevé a découvert par hasard une œuvre de Soulages et a eu immédiatement le coup de foudre. Il était déjà le commissaire de la rétrospective de 2009 au Centre Pompidou et avait travaillé aussi sur la création du Musée Soulages à Rodez, qui a été inauguré le 30 mai 2014.



Soulages a ainsi évoqué ce premier commissaire dans "Le Monde 2" du 3 février 2007 dans un entretien avec Christophe Donner : « Pierre Encrevé avait vu une affiche de moi quand il était étudiant, dans les années 1960, il a acheté la carte postale et s’est mis à chercher partout pour voir ce que je faisais, les expos, les galeries, jusqu’au jour où Claude Simon nous a présentés, dans un escalier… En 1979, à l’occasion de l’exposition à Beaubourg, on s’est revus, on a sympathisé. ».



L’œuvre de Soulages pourrait prêter à certaines incompréhensions. On pourrait par exemple dire que sa période d’avant-outrenoir, celle où ses toiles sont balayées par de larges traits noirs sur fond blanc, serait celle de "gribouillis". Ce qui irait très mal avec beaucoup d’arguments d’autorité, avec une unanimité d’arguments d’autorité : reconnaissance internationale auprès des plus grands musées d’art du monde (je l’ai évoqué plus haut) et cotation record de ses œuvres sur le marché de l’art : si vous considérez que c’est de l’imposture, si vous considérez que vous pouvez les faire vous-mêmes, ses toiles, allez-y et égalez-le vous-mêmes dans ces arguments d’autorité !…







Tous ces arguments d’autorité ne sont pas vraiment des arguments artistiques pour moi, j’ai déjà aimé des œuvres qui ont été descendues par les critiques ou inversement. En matière d’art, je me fie plutôt à l’émotion que je peux ressentir (ou pas) devant les œuvres. Les arguments d’autorité ne peuvent que conforter l’émotion initiale, ou au contraire, intriguer ou demander un approfondissement si l’on ne "comprend" pas une œuvre.



Or, c’est cette sensation de lumière qui est tout, chez Soulages. Je serais bien incapable de disserter sur son œuvre (il y a déjà de nombreux bouquins très érudits sur le sujet), mais c’est cette optique nouvelle qui est intéressante. Ce n’est pas de "l’art bobo", Soulages habite à Paris, mais aussi à Sète et est bien ancré dans son terroir. Il est certes un "intellectuel" mais il se moque probablement du quand-dira-t-on, il est entièrement dévoué à son œuvre, à sa recherche personnelle, dans le dénuement de la sincérité et de l'authenticité, dans une sorte d’isolement de la création et son succès rapide, comme avec Picasso, lui a permis de choisir des chemins très personnels, très originaux, très novateurs et probablement pas ou peu suivis par la suite.



C’est tout le problème d’ailleurs de l’art non figuratif en général. Non que c’est plus facile de voir représenter des sujets ou objets, mais cela nécessite peut-être moins d’imagination. De la même manière, l’exposition "Picasso et les maîtres" aux galeries nationales du Grand Palais à Paris, du 8 octobre 2008 au 2 février 2009, m’avait fait comprendre à quel point Picasso était un génie (Henri-Georges Clouzot m’avait déjà convaincu), un génie capable d’égaler les "grands maîtres" dès l’âge de 18 ans, mais vite lassé de continuer à faire de l’existant et soucieux d’innover, de retourner l’art d’une autre manière, de le tordre, d’en faire ce qu’on en veut (tant qu’on a la technique). Non, mon petit frère ne serait pas capable de faire pareil, et d’ailleurs je n’ai pas de petit frère !



L’une des caractéristiques des grands peintres abstraits, c’est de travailler beaucoup sur la matière, sur le matériau. Soulages l’a beaucoup fait et en est arrivé à son outrenoir. C’est pourquoi cette rétrospective au Louvre est l’exposition idéale pour approcher l’œuvre de Soulages, car elle présente son cheminement, ses repères chronologiques et artistiques.



Informations pratiques. L’exposition a lieu au Salon Carré (au premier étage, à l’aile Denon), du 11 décembre 2019 au 9 mars 2020, de 9 heures à 18 heures, fermée les mardis, les 24, 25, 31 décembre 2019 et 1er janvier 2020, et nocturne les mercredis et vendredis jusqu’à 22 heures (certains jours peuvent être affectés par les grèves). Treize "événements" (conférences, concerts, projections de films) accompagnent cette exposition pendant la durée de celle-ci (tout est indiqué sur le site Internet du Louvre, www.louvre.fr).





