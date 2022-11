Pierre Soulages, l’artiste des émotions lumineuses

On n’avait pas pensé que ce noir suggérait quelqu’un dans l’ombre. Merci d’avoir relevé son importance. Et préparez-nous une nécro de cette Colette à la hauteur de son rôle.

Et gommez-y ce hic là :

Les discussions pouvaient être très intellectuelles et les deux étaient placés sur le même pied d’égalité, ce qui était assez rare dans les années 1940, surtout à partir de 1948 où Soulages a acquis une forte notoriété à New York grâce aux collectionneurs amateurs.



Ne serait-ce qu’en souvenir du petit Marcel et de sa marquise de Guermantes. Et n’allez pas me dire qu’en vrai c’était un homme.