Pierre Soulages, prince de l’outrenoir, traverse la lumière...

Pour la première fois depuis longtemps, je peux dire que je suis « soulagé » sans tomber dans le ridicule, plus à craindre d’autre « chef d’œuvre » plébiscité par les critiques nombrilistes de ce qui constitue un néant de recherche artistique .

Autant j’apprécie la créativité qui a amené l’impressionnisme, toujours dans la recherche du beau, du vrai, autant le cubisme et toutes les dérives modernes laides et ennuyeuses m’indiffèrent au possible (ça doit être mon côté vieux schnock, ce défaut rédhibitoire qui m’interdit d’apprécier les « progrès » à la sauce Soros qu’on nous vend de force )...

Que la firme Rototo fasse un éloge funèbre de cet « artiste » ne surprendra pas grand monde .