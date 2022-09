PLAN 75 un film sur l’euthanasie volontaire en salle le 7 septembre 2022

Au Japon, dans un futur proche, le vieillissement de la population s’accélère. Le gouvernement estime qu'à partir d’un certain âge, les seniors deviennent une charge inutile pour la société et met en place le programme « Plan 75 », qui propose un accompagnement logistique et financier pour mettre fin à leurs jours.

Une candidate au plan 75, Michi, un recruteur du gouvernement, Hiromu, et une jeune aide-soignante philippine, Maria, se retrouvent confrontés à un pacte mortifère. (Allo ciné)

Les Japonais ont un grand besoin d'utilité sociale, rester à la charge de la société n'est pas du tout dans leur culture.

L'inscription à ce programme (Plan 75) se fait sur la base du volontariat, mais la pression sociale est forte (« les vieux coûtent cher »).

Les enfants sont loin et ne s'occupent pas de leur parent âgé.

Les services d'aide sociale sont totalement absents (au Japon, les retraites sont si minuscules que les personnes âgées doivent très souvent travailler au-delà de 70 ans).

On ne manque pas de penser au film SOLEIL VERT (de Richard Fleisher, 1973) où l'on incitait les vieux à aller mourir dans un environnement agréable, en choisissant leur musique et le paysage qui figurera en arrière-plan, sur un écran panoramique.

PLAN 75 a été présenté dans la section ‘Un Certain Regard’ au Festival de Cannes 2022.

C’est un film qui va faire causer en France qui est un pays très arriéré sur le DROIT de CHOISIR sa FIN de VIE alors qu’en Belgique et aux Pays-Bas une loi a été votée il y a plus de 20 ans sans poser de problèmes (sauf aux religieux bigots) et en Suisse avec le suicide assisté.

La pandémie a clairement mis en lumière les drames et insuffisances des EHPAD (Établissements Hospitaliers pour Personnes Agées Dépendantes) vulgairement appelées « MOUROIRS » par ceux qui veulent à tout prix éviter de finir leur vie dans ce genre d’établissement.

Pourquoi ne pas offrir une autre ALTERNATIVE de FIN de VIE à ceux qui veulent CHOISIR librement le moment de PARTIR sereinement et en PAIX ?

Le Docteur Philip Haig Nitschke fondateur de exit international et créateur de la sarco capsule déclare : C’est le droit d’un adulte rationnel d’avoir une mort paisible, a-t-il déclaré, ajoutant que « Toute personne âgée de plus de 70 ans devrait pouvoir mourir quand elle le désire. »

Rappelons que le mot EUTHANASIE en grec ancien signifie ‘’Bonne Mort‘’.

Rappelons aussi que le suicide n’est pas interdit par la loi !

Mais se suicider en se pendant dans sa cave ou son grenier comme un gibier de potence, en se jetant d’un pont dans l’eau (une mort affreuse) ou sous un train ou une rame de métro (pensez au conducteur et aux voyageurs) est-ce une mort sereine ?

