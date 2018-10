Pompéi : une inscription qui change une date de l’histoire et un Lararium

Une inscription au fusain a été découverte lors de nouvelles fouilles à Pompéi. Cette inscription soutient la théorie selon laquelle l'éruption du Vésuve qui a détruit l'ancienne ville romaine a eu lieu en octobre de l'an 79 de notre ère et non en août. L’inscription est datée du 16e jour précédant les calendes de novembre, soit le 17 octobre. Il s'agit de la dernière d'une série de découvertes importantes faites lors de fouilles récentes de la section Regio V de Pompéi.

Deux résidences prestigieuses avec des décorations précieuses ont vu le jour tout en redéfinissant les idées sur la connaissance et l'organisation de la Regio V de Pompéi, grâce aux fonds versés par le Grand Projet Pompéi. La “Maison avec jardin” a été fouillée avec son beau porche décoré de fresques et ses chambres décorées de mégalographes, et la “Maison de Jupiter”, avec ses peintures de style I et ses mosaïques au sol exceptionnelles. Les inscriptions et les restes des victimes de l'eruption ajoutent également des détails à l'histoire de l'éruption et de la ville antique. Un somptueux lararium décoré, sanctuaire des esprits protégeant la maisonnée romaine, d'environ 4 m sur 5 m, apparut dans un cadre en cours de fouille dans la Regio V de Pompéi. Le magnifique lararium, parmi les plus élégants apparus à Pompéi, convient à l’environnement d’une maison déjà en partie fouillée au début du XXe siècle, accessible depuis la ruelle de Lucrèce Frontone. Au centre d'un mur avec des paysages idylliques et une nature luxuriante avec des plantes et des oiseaux, se trouve l'aedicule sacré à côtés peints, des personnages protecteurs les "Lari" de la maison et, en bas, deux grands serpents "agatodemoni" (bons démons), symbole de prospérité et de bon augure. C’est un jeu continu entre illusion et réalité : des plantes peintes avec des vraies qui doivent pousser de façon luxuriante dans le parterre de fleurs sous le lararium, tandis qu’un paon peint semble piétiner le sol du jardin. Au même niveau, l'autel peint au centre des deux serpents, avec les offrandes (la pomme de pin et les œufs), trouve la correspondance dans un petit autel de pierre trouvé dans le jardin et sur lequel subsistent des traces d'offrandes brûlées. Ils ont servi à honorer les divinités domestiques, à garantir le bien-être et la prospérité de toute la famille. Sur le mur opposé, une scène de chasse sur un fond rouge avec plusieurs animaux de couleur claire entourant un sanglier noir semble suggérer symboliquement la victoire des forces du bien sur le mal. C’était une pièce de culte, mais la présence inhabituelle de certains éléments, comme une piscine bordée par le jardin, reste à expliquer.

Les extraordinaires découvertes qui continuent de donner de grandes émotions font partie de la plus grande intervention de maintenance sur environ 3 km de fronts qui délimitent la zone de fouilles de Pompéi. Une intervention fondamentale dans l’une des zones les plus à risque du site, encore jamais traitée dans son ensemble et qui a permis aujourd’hui de mettre en lumière des pièces intactes dotées de superbes décorations.