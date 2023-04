Pour étudier un conte : Barbe Bleue de Charles Perrault...

Le conte est issu de la tradition populaire. Il est conforme à l'idéal classique du 17ème siècle : "Instruire et plaire", en latin "docere et placere". On y trouve un récit plaisant, animé, assez bref et une ou des morales. Le conte a donc, comme la fable, une valeur argumentative...

I Le texte a toutes les caractéristiques du conte :

1° Un récit bref, avec enchaînement d'actions, des péripéties... on y trouve les caractéristiques du récit : alternance imparfait / passé simple...

Le récit est vivant avec des scènes très théâtrales : recours au dialogue, au discours direct avec tous les indices du discours : présent, première et deuxième personne, interrogations, impératif etc.

2° Une formule initiale : "il était une fois", ni le lieu, ni l'époque ne sont précisées : un univers mythique et lointain... ce qui donne au conte une valeur universelle.

3° Le conte fait intervenir le merveilleux : ici, la clé tachée de sang indélébile : la clé est "fée", les objets sont dotés d'une vie propre, ils sont ensorcelés...

Rappel : étymologie du mot "fée" : issu de "fatum", le destin, en latin, la fée étant celle qui prédit le destin... "fatum" signifie "ce qui a été dit d'avance".

Les fées ont de nombreux pouvoirs, par exemple, celui de se métamorphoser, de prendre des identités différentes...

Autre indice du merveilleux : Barbe bleue, une couleur impossible dans la réalité.

4° Des formules faciles à retenir : ici "Anne, ma soeur, Anne.."

5° Les personnages ne sont pas nommés : ce sont des stéréotypes, plus que des personnages réels...

Au début : "Il était une fois un homme"... avec l'article indéfini "un". Il est ensuite désigné par une caractéristique physique "barbe bleue".

Les personnages sont évoqués à travers leurs liens de parenté : "deux filles, la cadette", la mère", ou leur classe sociale : "un homme riche"...

Les personnages sont des stéréotypes : certains représentent le bien, d'autres, le mal : on trouve une schématisation, un manichéisme : une opposition simpliste entre le bien et le mal.

Ici Barbe bleue : le méchant...

II Le récit est attractif :

1° Un schéma simple : les personnages subissent une série d'épreuves qui forment une sorte d'apprentissage : exemple : le petit Poucet affronte l'abandon.

Ici, la femme de Barbe Bleue est confrontée à l'interdit, puis à la peur de la mort.

Les personnages bienveillants sont récompensés à l'issue de ces épreuves : dignes d'être aimés et heureux. A l'inverse, les méchants sont punis : la mort frappe Barbe Bleue.

2° Un personnage effrayant est mis en scène, ce qui crée un suspense, une émotion. Le personnage de Barbe Bleue est terrifiant et redoutable, son nom connote la peur, selon l'expression "une peur bleue".

Barbe Bleue apparaît comme une variante de l'ogre : il tend des pièges à l'épouse pour vérifier sa fidélité à la parole donnée.

Il est cruel, il a un rôle d'interdicteur, il menace sa femme...

3° Un crescendo dans l'émotion



- Début : mystère des femmes disparues : emploi de la négation répétée : "on ne savait pas"



- La curiosité de l'épouse soulignée par des adverbes d'intensité "si, tant".



- L'épouse qui découvre un spectacle macabre



- Le retour imprévu de Barbe Bleue



- La clé tachée, qu'on ne peut nettoyer



- L'époux impitoyable



- La soeur Anne qui guette un secours avec des formules répétées qui créent un suspense : "ANNE, ma soeur.."

4° Le thème de la curiosité au coeur de ce conte : l'épouse de Barbe Bleue est curieuse, et le lecteur, aussi : il a envie de connaître la suite de l'histoire. une sorte de mise en abime...

La peur qui la saisit, saisit aussi le lecteur, d'autant que la victime est fragile et sans défense...

III Le récit a une valeur morale et contient des messages plus ou moins explicites...



1° Il reflète la société du 17 ème siècle : l'homme qui domine dans le couple, il donne des ordres, comme le montre l'emploi d'impératifs... la femme doit obéir... une vision patriarcale.

On trouve souvent dans les contes une société hiérarchisée : des rois, des princes, des riches, des paysans, des humbles.

2° Les contes sont oeuvres de sagesse, avec des leçons diverses...

Quels sont les indices de la morale ? -le présent de vérité générale,- les formules à valeur universelle : des adverbes « souvent, toujours », le pluriel « tous les jours, mille exemples », ou encore, l’emploi du pronom indéfini « on ».

Ici, deux morales explicites : la première centrée sur la curiosité, un défaut présenté comme typiquement féminin, on retrouve là des mythes anciens : Eve dans la bible, avide de curiosité, ou encore Pandore qui ouvre la fameuse boîte contenant tous les malheurs de l'humanité : ainsi la femme est souvent représentée, dans ces mythes, comme responsable du malheur des hommes : une certaine misogynie, donc...

La deuxième morale semble presque annuler le récit : les monstres n'existent plus, il ne faut pas craindre le mariage : l'épouse change de statut : c'est, de fait, elle qui domine souvent dans le couple : voilà une lecture plus légère et plus amusante... Expression amusante et familière, concernant le mari : « on le voit filer doux ».

3° des morales plus implicites : le récit nous montre les dangers de la curiosité, de la désobéissance, et de la transgression.

Mais le message est ambigu car la curiosité a aussi aidé la femme de Barbe Bleue à mieux connaître son mari, sa véritable nature.

Le récit peut nous montrer aussi le danger des apparences : la femme se laisse séduire par la richesse, les divertissements, le fait qu'il a l'air d'être "un fort honnête homme". L 'honnête homme est au 17ème siècle, celui qui a toutes les qualités de sociabilité, de raison... ici, ce n'est qu'une apparence...

Conclusion : les contes ont une valeur morale, le récit est plaisant, agréable à lire.

L’humour est parfois présent, avec des grossissements, des exagérations dans les caractères…

