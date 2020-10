Pour le plaisir des mots : diaprer...

Encore une fois, le français et les autres langues romanes sont passés par l’Italien et non plus par le latin pour fabriquer le mot « diaprer », puisqu’en italien, « jaspe » se dit « diaspro ».

L’influence de Rome sur la culture française a survécu à l’antiquité tardive et a continué à s’exercer pendant toute la renaissance qui s’est située au quinzième siècle en Italie et a été « importée » au seizième en France, Léonard de Vinci constituant l’emblème de ce courant. La digestion de la langue italienne dans la nôtre est tellement consommée qu’on ne se rend plus compte depuis longtemps de cette « colonisation culturelle » qui était aussi forte que le sont le globish et Hollywood aujourd’hui.