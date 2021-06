Printemps de Bourges 2021 c’est parti !

Le premier des festivals à ouvert la saison hier avec Jean-Louis Aubert, précédé de Noé Preszow qui en assurait la première partie.

Noé Preszow Noé Preszow - Printemps de Bourges 2021 - Photo Mathieu Foucher

Jeune chanteur belge, Noé Preszow était très heureux d’être sur scène et a fait part au public de cette « incroyable invitation » qu’il avait reçu du Festival pour faire la première partie de Jean-Louis Aubert. Il nous a présenté hier soir quelques extraits de son récent album, « A nous » dans une version piano-voix différente, mais toute aussi intéressante, de ce qu’on peut trouver sur l’album. Amoureux de la chanson française, le chanteur nous dit que Tout s’danse, et même si le public a découvert ses chansons hier, c’est assurément un artiste à suivre.

Très attendu, Jean-Louis Aubert est arrivé tout de noir vêtu. En pleine forme, le chanteur et ses musiciens nous ont montré que les amplis du Festival fonctionnaient toujours après plus d’un an de silence. Le chanteur a enchaîné les tubes, Plâtre et Ciment, devenu pour l’occasion Déconfinement, Les Plages ou encore New York avec Toi ont fait la joie du public qui a eu du mal à rester assis tout le long du concert. « C’est bon de se retrouver ! » a annoncé le chanteur devant un public heureux de revenir dans les salles de concert.

Jean-Louis Aubert Jean-Louis Aubert - Printemps de Bourges 2021 - Photo Mathieu Foucher

Les morceaux se suivent, période Téléphone ou des autres formations du chanteur qui salue les personnes qui suivent le concert à l’extérieur : « J’espère qu’il ne pleut pas dehors » s’inquiète-t-il entre deux morceaux. Mais le temps passe vite et, après un premier rappel, le public en redemande encore. Le chanteur revient seul avec sa guitare pour interpréter Voila, c’est fini, puis un dernier morceau qu’il interprétera seulement à la guitare. Le public doit pourtant se résigner à partir.

Ce soir, le festival recevra Catherine Ringer qui chante les Rita Mitsouko et Feu ! Chatterton au Palais d’Auron. Les autres salles de concert ouvrent aujourd’hui, la programmation est sur cette page. Demain ce sera au tour de Pomme et Gaël Faye d'occuper le Palais d'Auron, puis les spectateurs retrouveront Philippe Katerine, Georgio et PLK et dimanche Alain Souchon clôturera le Festival.