Printemps de Bourges 2021 : un festival généreux et solidaire !

Le silence était pesant. Le festival dédié aux musiques actuelles va prendre possession de la ville la semaine prochaine dans une configuration adaptée à la situation, tout en maintenant les valeurs qui ont fait son succès depuis 45 ans.

Têtes d’affiches (Jean-Louis Aubert, Catherine Ringer, Gaël Faye, Philippe Katerine, PLK, Alain Souchon, ...), artistes émergents et créations artistiques seront au rendez-vous de cette nouvelle édition. Plus de soixante-dix artistes se partageront l’affiche cette année, représentant toutes les esthétiques des musiques actuelles. Rock, pop, rap, chansons et musiques électroniques, ... les festivaliers trouveront leur bonheur devant des scènes de nouveau illuminées. La sélection des Inouïs présentera trente-trois nouveaux talents impatients d’en découdre et de commencer leur vie d’artistes sur les planches du Printemps de Bourges.

Festival de toutes les musiques, le Printemps de Bourges est aussi celui de tous les publics. A côté des concerts payants, c’est toute la ville qui vibre aux rythmes de la musique. Cette année encore, le festival reprend possession de la ville, de ses rues et de ses places avec de nouvelles animations qui permettront à tous de partager l’esprit du Festival. Un festival généreux qui invite à la découverte artistique, à l’expérimentation culturelle et au dialogue citoyen.

Pour permettre au plus grand nombre de vivre le Printemps en retrouvant ce lien social qui nous manque tant, le Printemps de Bourges retransmettra sur la Place Cujas, en direct et sur écran géant, les concerts programmés chaque jour au Palais d’Auron. La Live Zone du Printemps de Bourges sera accessible librement, sur présentation d’un billet de réservation à récupérer directement sur le site du festival.

Le Village Demain le Printemps ! sera dédié au territoire et au développement durable. Il sera situé aux pieds de la cathédrale de Bourges, place Etiene Dolet. Accessible gratuitement, on y retrouvera comme chaque année le Village Gourmand Berry Province et ses stands de producteurs locaux. Des structures associatives locales mettront en valeur leurs actions en faveur du développement durable territorial. On notera également la présence d’une animation musicale composée de platines et d’une sonorisation alimentées par deux énergies renouvelables : le soleil et le public pédalant sur des vélos équipés de génératrices.

En plus de la Live Zone du Printemps, les concerts du Palais d’Auron seront diffusés en direct dans le système audio installé dans les rues du centre-ville.