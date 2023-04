Printemps de Bourges 2023 : le festival de tous les plaisirs

Les dirigeants du Festival affichaient leur satisfaction lors de la traditionnelle conférence de presse de fin de festival.

Printemps de Bourges 2023

Les six créations présentées cette année ont suscité de grandes et belles émotions. Florent Marchet et Sophie Calle, présentaient un mariage textes/photos drôle et déroutant. la Trilogie 72 a attiré toutes les attentions et sera jouée au Festival d’Avignon cet été. La carte blanche donnée à Thomas de Pourquery, qui s’est approprié pendant 3 jours toutes les salles du Palais Jacques Coeur a surpris et ravi le public présent. Enfin, Oxmo Pucino a présenté les plus fines plumes du rap français contemporain : B.B. Jacques, Benjamin Epps, Eesah Yasuké, Jäde et Jok’Air.

La nouvelle génération des talents rap a été largement plébiscitée par le public, ainsi que l’exclamation « RAP ! » déclinée en concerts, projections cinématographiques et une exposition coréalisée par la documentation de Radio France et la Sacem.

Dans toutes les salles et sur toutes les scènes extérieures, le public a pu s’émerveiller à la rencontre des artistes les plus populaires (-M-, Juliette Armanet, Disiz, Lomepal, ...) et des nouveaux talents (Zaho de Sagazan, Eesah Yasuké, B.B. Jacques, Flavien Berger, Julien Granel, ...) dont les prestations on été très appréciées.

Un spectacle sera créé l’année prochaine pour célébrer les 80 ans de la chanteuse Françoise Hardy. Il sera présenté une première fois lors de l’Hyper Weekend Festival, en janvier à la Maison de la Radio et de la Musique et à Bourges en avril. Il devrait s’appeler « Face A - Face B » et présentera deux facettes différentes de la chanteuse.

Le Festival a renouvelé son soutient à la candidature de Bourges pour être Capitale européenne de la Culture en 2028 dont les musiques actuelles seront au coeur du projet artistique et culturel.

Au Printemps de Bourges, 70% de la programmation est composé de jeunes talents. Cette année l’équipe de professionnels présidée par Emily Loizeau a récompensé :

AGHIAD : Prix Public Riffx - iNOUïS 2023

La musique comme nostalgie, celle de ces longues nuits de poésie qu’il a connues en Syrie. Et la musique comme héritage, celle de la pop arabe de ses parents, et de la new wave de son adolescence. Aghiad, qu’il chante en français et en arabe, ses langues maternelles, ou en turc, qu’il a appris pendant ses études – il est chercheur spécialisé dans le Moyen-Orient, diplômé de Sciences Po –, porte bien sûr dans ses chansons la mélancolie de l’exil, le regret d’une Syrie meurtrie, mais aussi la joie du partage et la chaleur de la Méditerranée. Comme un rayon de soleil pop pour percer les nuages.

DEMAIN RAPIDES : Prix du Jury - iNOUïS 2023

Des chansons faites de lasers et de fleurs : voilà comment Damien Deparis, alias Demain Rapides, décrit ses poèmes scandés, hybrides romantico-violents tout en métaphores et images frappantes. Membre actif du collectif lillois Bruit Blanc, proche de Yolande Bashing, il embarque ses lives micro-machines du côté du rap et de la pop, entre asphalte et tropiques, sur fond de musique électronique suffocante. La musique de demain, pas forcément rapide, mais assurément marquante !

BRIQUE ARGENT : Prix du Printemps de Bourges Crédit Mutuel - iNOUïS 2023

Brique Argent libère ses névroses et ses espoirs dans des textes en français en forme de confessions, partagées sur des productions électroniques coups de poings ou au long de piano-voix délicats, toujours sur le fil. Car ce nouvel espoir de Saint-Etienne sait manier l’équilibre, vénère mais pas tout le temps, doux sans être ennuyeux, lettré sans être pompeux, avec toujours beaucoup de poésie.

La prochaine édition du Printemps de Bourges se tiendra du 23 au 28 avril 2024