Printemps de Bourges 2024 : les concerts à ne pas manquer

Fidèle aux valeurs artistiques qui on fait sa différence, le Festival ouvre ses portes cette semaine et prend possession de toute la ville, désignée capitale européenne de la culture pour 2028. Partenaire majeur de cet événement, le festival se prépare dès à présent pour ce destin européen.

Printemps de Bourges 2024

Pour célébrer sa récente nomination, Bourges 2028 propose un Grand Bal Européen interprété par le Bal des Variétistes, en ouverture du Festival. Tout le monde est invité Place Séracourt à partir de 20h pour une immersion musicale au coeur de l’Europe.

Les créations sont mises à l’honneur cette année encore. Notamment « Messages personnels » consacrée à Françoise Hardy. Devenue une icône, elle n’a jamais cessé de marquer son temps, elle a influencé des générations d’artistes et touché des millions de personnes. Revisité par Sage, son répertoire sera interprété par des artistes exceptionnels. Cette création est la deuxième partie du concert créé à l’occasion de l’Hyper week-end festival, que l’on peut réécouter ici.

« Come as you are », rendra hommage à Kurt Cobain. 30 ans après sa disparition, il est devenu un symbole d’anticonformisme et de liberté. L’actrice Béatrice Dalle lira dix textes issus des mémoires du chanteur et les musiciens Youv Dee et Bastien Burger interpréteront dix titres du répertoire de Nirvana. Une exposition Teenspirit la musique bande-son de nos ages adolescents, et une sélection de films seront présentés au cours de la semaine.

Quand on voit le succès de Zaho de Sagazan, Inouïs en 2022, et présente sur deux concerts cette année, on peut être sûr que les Inouïs feront l’objet de toutes les attentions. Les Inouïs, grâce à ses antennes régionales est le premier dispositif national de repérage, de sélection et d’accompagnement d’artistes émergents. Cette année, la région Centre-Val de Loire aura un représentant : G.L.A.D

Shaka Ponk, qui font leur tournée d’adieu, Mika, et les concerts du vendredi et du samedi enflammeront certainement les planches du W, la plus grande salle du festival. Le W verra également le retour du concert du dimanche après-midi. Nej et Matt Pokora clôtureront la 48° édition du Printemps de Bourges.

Pour ceux qui ne peuvent pas être à Bourges, France Inter sera en direct du festival le vendredi 26 avril de 20h à 23h et diffusera le concert « Messages Personnels » Françoise Hardy par Sage, celui d’Eddy de Pretto, et le concert de Clara Ysé donné le jour même. De nombreux invités se retrouveront au micro de Laurent Goumarre.

Le Printemps de Bourges, du 23 au 28 avril 2024