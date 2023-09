Prix Joséphine des Artistes 2023 : l’album lauréat annoncé prochainement

Le Prix Joséphine est le prix décerné par ceux qui font la musique et distingue des albums selon le seul critère de la qualité artistique, sans tenir compte du genre musical, ni de la notoriété. Le lauréat de la seconde édition sera annoncé dans quelques jours.

Parmi tous les albums inscrits pour le prix, un comité de journalistes et de professionnels de la musique établie une première sélection de 40 albums. Ces albums seront ensuite soumis à un Jury d’artistes qui votera pour désigner les 10 albums qui constitueront le Palmarès du Prix Joséphine des Artistes de l’année 2023.

La philosophie de ce prix est l’ouverture d’esprit, et favorise la pluralité des styles musicaux en France et la représentativité des artistes de tous horizons, avec l’objectif de faire émerger les nouveaux talents, de célébrer les artistes établis, d’encourager à la diversité et à la curiosité et enfin de rapprocher le public des artistes.

« Je n’ai pas été déroutée, mais j’ai été enthousiasmée, annonce Lisa du groupe Ibéyi, membre du jury, j’ai aimé l’immersion dans le monde de chaque artiste. Les albums que j’ai préférés sont ceux ou je me suis dit, oh, je n’ai jamais écouté quelque chose comme ça. J’ai d’ailleurs beaucoup apprécié que ça ne soit pas qu’un seul type de musique. »

« C’est vrai, Il y a énormément de propositions sur la sélection », confirme Eddy de Pretto, Président du jury.

Du classique à la techno, du rap à la pop, du rock aux musiques du monde, voici le palmarès du Prix 2023, par ordre alphabétique, avec un lien vers une vidéo :

Acid Arab, ٣-Trois

Benjamin Epps, La grande désillusion

Blaubird, Le ciel est partout

Blick Bassy, Mádibá

Eesah Yasuke, Prophétie

Flavien Berger, Dans cent ans

Prince Waly, Moussa

Tuerie, Papillon monarque

Voyou, Les royaumes minuscules

Zaho de Sagazan, La symphonie des éclairs

Les artistes du Palmarès seront en concert le 27 septembre à la Maison de la Radio et de la Musique. L’album lauréat sera annoncé à l’issue du concert diffusé en direct sur FIP.