Psychologie de la peur

Comment les idéaux de 1789 ont-ils engendré une telle violence après 1792 ? C'est à cette question de la Terreur, toujours ouverte, que s'attaque l'historien américain Timothy Tackett en s'intéressant tout particulièrement aux émotions politiques.

Un livre précédent avait examiné comment les Français étaient devenus révolutionnaires, celui-ci veut comprendre comment ils sont devenus terroristes » : cette phrase résume le projet du nouveau livre de l'historien américain Timothy Tackett, initialement publié en anglais en 2015. En 1997, dans Par la volonté du peuple (Albin Michel), l'historien américain avait brillamment décapé le mythe des députés de 1789, vus comme des pères fondateurs, mais aussi comme des révolutionnaires-nés, conscients d'accomplir leur destin.



Or, pas plus que l'éclatement de la Révolution, la mise en place de la Terreur n'est le produit d'un programme prédéfini, mais un processus dont il est possible de suivre les étapes, à condition de se pencher sur les contextes de ce que Saint-Just nommait « la force des choses ».

D'un livre à l'autre, ce sont bien les logiques de radicalisation collective qui continuent d'intéresser le professeur à l'université de Californie, posant la question qui, selon lui, demeure la principale énigme de la Révolution française : comment les idéaux de 1789 se sont-ils transformés en violence et en terreur après 1792 ?

Cette radicalisation, Timothy Tackett tente de la saisir dans la psychologie et les émotions des « élites » de la Révolution. Comme toute grande crise politique, cette dernière fonctionne comme une centrifugeuse affective, faisant passer les individus de la joie à la tristesse, de l'espérance à la peur, du calme à l'excitation.



Pourtant, c'est bien la peur qui envahit progressivement les corps et les esprits. C'est cette même peur qui, selon l'auteur, expliquerait la conversion des hommes de 1789 à la « culture politique de la violence » et constituerait le véritable moteur d'un engrenage complexe, rendant « l'option d'une violence d'État sur une échelle inconnue » selon l'expression de l'historien Bronislaw Baczko presque « inévitable et nécessaire ».



Les six premiers chapitres sont consacrés aux « origines » de cette psychologie politique de la peur, de 1789 à 1792. Les chapitres suivants racontent comment se mirent en place les institutions et pratiques de la Terreur. La fin conduit le lecteur jusqu'à l'automne 1793, lorsque se sont fixées, d'après l'auteur, « les structures de la Terreur ».

« Comment les choses avaient-elles pris un tel tour ? » A la suite de Marisa Linton (Choosing Terror, Oxford University Press, 2013), Timothy Tackett nous plonge ainsi dans les affres de ceux qui ont vu, parfois malgré eux, l'hiver s'abattre sur la Révolution et qui durent faire des choix. On pourrait discuter le fait qu'ils seraient pour autant devenus « terroristes ». Car, au fond, qu'est-ce qu'un terroriste et qu'est-ce que la Terreur elle-même ?

Le terme fait oublier que les contemporains ne posèrent pas de mots stables sur ce qu'ils vivaient. Cette qualification n'est pourtant pas ici discutée, ni son existence en tant que politique d'État. Toutefois, comme l'ont souligné de nombreux historiens (Bronislaw Baczko encore, Françoise Brunel ou Jean-Clément Martin), cette appellation est tout sauf neutre : elle résulte des luttes postérieures à la période, visant à faire de Robespierre un dictateur.

On a parfois l'impression que Timothy Tackett, contredisant un peu son introduction, traite de la Terreur comme d'une politique déjà définie dès 1789, mise en oeuvre à partir de 1791, voire un « régime » (p. 191). En outre, si la peur était omniprésente parmi certaines populations, il ne faudrait pas oublier que la Révolution a aussi continué de susciter l'enthousiasme ou l'espérance pour bien d'autres.

C'est néanmoins à une histoire haletante que nous invite l'auteur lorsqu'il retrace les premières années de la Révolution. Le questionnement réagence la hiérarchie des événements bien connus : souvent minorées, les journées d'octobre 1789 jouent pour beaucoup dans la prise de conscience du fossé qui sépare désormais les députés d'une partie du peuple.

Elles divisent aussi profondément les élites sur la réponse politique à donner à la radicalisation collective et aux violences. Dans une histoire touffue et remarquablement bien documentée, Timothy Tackett montre le rôle de l'éclatement de l'autorité, mais aussi de la mobilisation progressive des oppositions à la Révolution après l'apparente accalmie de 1790. Il souligne aussi le tournant qu'a représenté la fuite du roi, à l'été 1791, augmentant les peurs de complot, mais aggravant aussi les divisions politiques.

Sans céder à l'illusion d'une unique explication, l'historien décrit avec précision des enchaînements, qui modifient par à-coups la psychologie des acteurs de 1789. Initialement confiants et attachés aux libertés, désormais autant terrifiés par le retour de l'Ancien Régime que par toutes les violences populaires, certains d'entre eux soutiennent l'entrée dans un état d'exception qui ne dit pas son nom.



Le surgissement de la guerre, au printemps 1792, ne fait ensuite que stimuler le jusqu'au-boutisme des militants radicaux parisiens, particulièrement responsables, selon l'auteur, de la radicalisation des violences. Après l'été 1792, qui voit la monarchie chuter, le cours de la Révolution semble échapper aux hommes, « avec la force inexorable d'une tragédie classique ». C'est dès lors la haine qui guide les acteurs de ce que Timothy Tackett appelle « la première Terreur ».



Autant que les massacres de septembre 1792, l'exécution du roi semble marquer un « point de non-retour », faisant advenir la « Terreur meurtrière ». Toujours selon les mots de l'auteur, celle-ci ne se traduit plus seulement par l'emprisonnement ou le bannissement des ennemis, mais par leur « extermination », la crise majeure du printemps et de l'été 1793 donnant à la Terreur ses structures institutionnelles et politiques.

Traversé de tensions, ce livre montre en tout cas que si l'interprétation de la Révolution française semble moins évidente qu'auparavant, elle n'en n'est que plus ouverte et passionnante. On ne raconte plus, en effet, l'événement comme avant, ainsi que l'énonce aussi Annie Jourdan, professeure associée à l'université d'Amsterdam, dans sa Nouvelle histoire de la Révolution publiée en ce début d'année chez Flammarion. Dans un texte remarquablement écrit, l'historienne nous propose, tout d'abord et pour le meilleur, une histoire moins sûre d'elle-même, dans laquelle elle assume sa subjectivité, explicite sa démarche, partage ses doutes.

Le texte est à la fois accessible et complexe, engagé sans être défensif, chronologique et fait de discontinuités, affrontant les tabous de la guerre civile, de la violence, de la Contre-Révolution et de l'état d'exception, qui forment même le noeud central de l'ouvrage. Dans la lignée de ses ouvrages précédents, ouvrant les perspectives trop fermées du « roman national » aux espaces coloniaux, mais aussi américain et néerlandais, Annie Jourdan interroge la Révolution des Français pour ce qu'elle fut : un événement singulier d'une histoire mondiale, qui ne cesse de s'inviter dans le présent.