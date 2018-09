Quand la Vendée était protestante

Entre la Bretagne et la Charente se dresse le département de la Vendée : une terre de confins où le bocage se fond dans l'océan en d'innombrables marais. Dans l'imaginaire collectif, elle renvoie l'image d'une terre catholique et pétrie de traditions, peuplée de paysans qui prirent les armes contre la République naissante et livrèrent une résistance aussi vaine qu'acharnée aux armées révolutionnaires. C'est oublier que la Vendée fut aussi la terre de l'anticlérical Clémenceau, l'artisan de la victoire de 1918 et pilier de l'idéal républicain. Mais l'esprit rebelle des Vendéens est bien antérieur à Clémenceau et aux guerres révolutionnaires.

Peu de personnes savent par exemple que la Vendée fut à une époque une terre majoritairement huguenote, à tel point qu'une république protestante faillit s'y établir durant la Renaissance – et que les autorités durent y envoyer des missionnaires catholiques pour "réévangéliser" la région.

Ce que nous appelons aujourd'hui la Vendée faisait alors partie du comté du Poitou, comprenant également les Deux-Sèvres, la Vienne, le nord de la Charente et l'ouest de la Haute-Vienne. La partie vendéenne du comté poitevin se divise alors en trois aires géographiques : les zones de marais du nord-ouest et du sud pauvres et peu peuplées, ces territoires sont consacrées à l'élevage équin et aux cultures céréalières – tandis que la frange côtière est évidemment tournée vers la pêche et le commerce maritime ; au nord-est s'étend une grande plaine fertile dédiée à la monoculture et au métayage (les terres sont en majorités possédées par la noblesse et le clergé) ; enfin, le centre et l'est de la Vendée sont occupés par un paysage de bocage vallonné où l'on pratique surtout l'élevage et la culture de céréales pauvres comme le seigle. Les villes telles que Luçon et Pouzauges sont, quant à elles, tournées vers l'activité textile. A cette décomposition sociologique (ville-campagne) et géographique (marais-plaine-bocage), il faut superposer une division administrative : au XVIème siècle, pas moins d'une cinquantaine de seigneurs, de hobereaux et de châtelains se partagent le territoire de la Vendée. Cette description géographique et sociologique de la Vendée des XVI-XVIIIème siècles s'avère nécessaire pour appréhender le développement et le déclin de la foi protestante dans la région.

C'est dans le bocage de l'est que naquit le premier foyer huguenot. Décor vallonné, ruelles fleuries, le village de Mouchamps possède un château seigneurial dans les murs duquel se développa la foi réformée qui allait se répandre dans toute la Vendée.

Tout commence au début du XVIème siècle : Michèle de Saubonne est une jeune aristocrate poitevine ayant une proche parenté avec les seigneurs du Poitou et la famille ducale de Bretagne. Elle entretient des relations particulièrement amicales avec la duchesse Anne, alors reine de France, qui la convie à la cour du roi Louis XII où elle devient sa dame de compagnie. En 1507, elle se marie avec Jean IV de Parthenay, seigneur de Soubise : un noble vendéen qui possède un confortable château dans l'actuel village de Mouchamps. Jean meurt en 1512 ; trois ans plus tard, Michèle est éloignée de Paris par le roi François Ier et doit donc gagner le château de son mari où elle élève ses quatre enfants. Humaniste et cultivée, Michèle entend parler de la nouvelle foi qui voit le jour outre-Rhin, prêchée par un moine allemand qui prône le retour aux sources du christianisme. Rapport direct et intime avec Dieu, célébrations en langue vernaculaire, éloge de la foi et de la vie apostolique, autant de points qui plaisent à la châtelaine.

En 1528, Renée de France, son ancienne pupille, l'invite à la cour de Ferrare dont elle est devenue reine. Michèle de Saubonne y restera pendant huit ans, durant lesquels elle se familiarisera davantage avec l'humanisme et la foi protestante alors en vogue. C'est finalement une rencontre avec Jean Calvin qui l'aurait persuadé d'embrasser définitivement le protestantisme. Revenue dans son domaine vendéen en 1536, la désormais âgée Michèle de Saubonne ne cesse d'y promouvoir avec succès sa nouvelle foi, tant auprès de sa famille que de ses paysans et même de certains membres du clergé. Michèle meurt en 1549, mais ses descendants continuent sa politique : en 1580, l'église catholique de Mouchamps doit fermer ses portes, faute de fidèles – la totalité de la paroisse ayant embrassé le protestantisme.

Catherine de Parthenay (1554-1631), petite-fille de Michèle de Saubonne, est une humaniste et protestante convaincue, comme sa grand-mère, et elle tient à en être la digne héritière. Elle fait venir de nombreux pasteurs de toute la France et les envoie même auprès d'autres seigneurs vendéens qui se montrent séduits par la nouvelle religion : celle-ci se répand d'autant plus facilement après l'Édit de Nantes de 1598. A noter que malgré les guerres de Religion qui secouaient le royaume de France entre les années 1550 et 1590, il n'y eut aucun conflit notable entre catholiques et protestants dans le domaine de la famille Parthenay, ni ailleurs en Vendée.

Si le protestantisme est importé dans l'est vendéen par les seigneurs de Parthenay, c'est un tout autre chemin qui le popularise dans l'ouest de la région. La frange côtière de la Vendée est alors une contrée extrêmement dynamique et tournée vers le commerce maritime : on y vend et achète aux Anglais, aux Flamands, aux Allemands… Ce dynamisme favorise l'échange des idées et les premiers à embrasser la Réforme sont sans surprise les marins : gens simples séduits par la simplicité du protestantisme. Saint-Gilles, Croix-de-Vie et La Chaume sont à compter parmi les grands foyers protestants de l'ouest vendéen dès 1535.

Dans les années 1540, les marins de Saint-Gilles demandent au seigneur de La Motte Ruffée de leur louer la petite île de Riez, alors inhabitée, pour s'y installer et fonder une communauté réformée d'une centaine de familles. Des maisons et un temple y sont bientôt construits pour le discret groupe de fidèles qui y demeure paisiblement jusqu'au XVIIème siècle. Plus au sud, à la Chaume, le même schéma se répète. Introduite par les marins et commerçants, la foi protestante gagne bientôt la population. Les registres de la ville font état de 1300 protestants sur un total de 2000 habitants.

Au cours de la seconde moitié du XVIème siècle, la foi protestante a essaimé dans la totalité de la Vendée. A tel point qu'en 1600, deux tiers des seigneurs vendéens sont protestants. Nous n'avons malheureusement pas de statistiques précises et exhaustives, de nombreux registres ayant été détruits au cours des sinistres dragonnades (plus que durant la Révolution). Mais il est à noter qu'au cours des XVI-XVIIème siècles, de nombreux cimetières protestants ont vu le jour dans toute la Vendée. Les registres paroissiaux qui subsistent témoignent d'un usage croissant de prénoms issus de l'Ancien Testament – preuve que la foi réformée avait gagné le cœur de la population.

La situation se gâte dès la mort d'Henri IV. Le nouveau pouvoir est désireux de reprendre en main le contrôle du royaume et d'étouffer un mouvement considéré comme menaçant l'unité spirituelle de la France. L'attitude de certains protestants radicaux n'arrange en rien les choses : avec le vent de liberté qui souffle sur la Vendée, des pamphlets antimonarchistes commencent à circuler et d'aucuns vont jusqu'à réclamer l'établissement d'une république sur le modèle des Provinces-Unies. Benjamin de Rohan (1583-1642) est le fils de Catherine de Parthenay et le nouveau seigneur de Soubise ; par son père, il est issu de la famille de Rohan, ce qui fait de lui le seigneur le plus puissant de Vendée et l'un des plus influents de France. Il est, en outre, un général hors-pair et un protestant convaincu pétri d'idées nouvelles qui a notamment servi plusieurs années comme diplomate auprès des Provinces-Unies. Partisan d'une monarchie éclairée et abhorrant l'absolutisme français, il n'hésite pas à rallier en 1615 la révolte menée par Henri de Bourbon contre le jeune roi Louis XIII.

S'ensuivent plusieurs années d'escarmouches, de traités de paix, de reprises de guerre. Finalement, en 1622, Benjamin de Rohan lance une offensive audacieuse avec une armée de 7000 homes. Il s'empare d'Olonne, d'Oléron, et fait main basse sur l'île de Ré, menaçant Nantes et La Rochelle. Le roi n'a d'autre choix que de marcher en personne contre lui, fort d'une armée de 8 000 soldats. Rohan est un général audacieux mais ne peut rien face aux troupes royales qui l'encerclent en avril sur l'île de Riez. Cette bataille oubliée est en fait un véritable massacre durant lequel plus de 2500 soldats protestants sont passés par les armes. A cela, il faut ajouter au moins 4000 victimes civiles. Le général de Rohan n'a d'autre choix que de se rendre : il mourra en exil à Londres. C'en est fini de la domination protestante sur la Vendée.

La répression s'abat dès lors sur les huguenots de la région : à Fontenay-le-Comte, subsistent les maisons d'époque, témoignant de la quasi-clandestinité dans laquelle les protestants exerçaient désormais leur culte. On peut citer ainsi la "maison Billaud", joyau de l'architecture du XVIIème siècle : truffée de passages secrets et de défenses, preuve que malgré l'Édit de Nantes encore en vigueur, la répression était présente. Ainsi, outrepassant l'édit de tolérance en vigueur, le seigneur de la Baugisière interdit tout culte protestant dans son domaine en 1655, avec la complicité tacite du pouvoir royal. La politique d'étouffement du protestantisme est menée en interne par les seigneurs locaux à coups de règles toujours plus discriminantes. L'Église catholique s'en mêle aussi par l'envoi de missionnaires chargés de réévangéliser le pays.

Le semblant de tolérance prend fin avec la révocation de l'Édit de Nantes en 1685. Une date qui, pourtant, ne change que peu de choses en Vendée où les terribles dragonnades avaient commencé dès 1681 : envoyés par le roi, des soldatesques avinées vivent sur le pays, parfois chez l'habitant, tuant, violant, pillant et opprimant les protestants pour les forcer à se convertir. Pour certains historiens, ces mesures d'interdiction et de dragonnades prises en Vendée ont servi de test au pouvoir royal qui les a ensuite étendues à l'ensemble de la France.

Bizarrement, les nobles ont été les premiers à abjurer leur foi protestante pour embrasser le catholicisme, tandis que la tâche s'est avérée plus rude chez les paysans : ténacité de gueux ou réel engagement spirituel ? On n'aura sans doute jamais la réponse. Mais il est fort à parier que le protestantisme représentait pour ces paysans le dernier lambeau de leur liberté en ce siècle d'absolutisme, ce qui pourrait expliquer leur obstination à garder leur foi d'origine. Malgré tout, le protestantisme décline durablement au cours des décennies suivantes. Lorsqu'un nouvel édit de tolérance est octroyé aux huguenots de France en 1787, ils ne sont plus que quelques centaines en Vendée. La plupart seront massacrés par les contre-révolutionnaires quelques années plus tard.

Dans la Vendée d'aujourd'hui ne subsistent plus que quelques temples protestants comme à Olonne-sur-Mer ou à La-Roche-sur-Yon, comme autant de vestiges d'une gloire passée, ilots de tolérance dans une contrée devenue majoritairement catholique.