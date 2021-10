Quand Paco Ibañez chantait Georges Brassens

@Docteur Faustroll

De toutes façons, mes goûts n’intéressent sûrement personne, et c’est bien comme ça.

Et bien, y’a pas de raisons que je n’y aille des miens ; Raphael est à mon sens de la même veine que Brassens, une parenté assez éloignée mais ... bon, je ne m’explique pas pour quelles raisons ... peut être cette mélancolie ...

Un petit chef d’œuvre : Dans 150 ans. pour vous remonter le moral :

Et dans 150 ans, on s’en souviendra pas

De ta première ride, de nos mauvais choix,

De la vie qui nous baise, de tous ces marchands d’armes,

Des types qui votent les lois là bas au gouvernement,

De ce monde qui pousse, de ce monde qui crie,

Du temps qui avance, de la mélancolie,

La chaleur des baisers et cette pluie qui coule,

Et de l’amour blessé et de tout ce qu’on nous roule,

Alors souris.

Dans 150 ans, on s’en souviendra pas

De la vieillesse qui prend, de leurs signes de croix,

De l’enfant qui se meurt, des vallées du tiers monde,

Du salaud de chasseur qui descend la colombe,

De ce que t’étais belle, et des rives arrachées,

Des années sans sommeil, 100 millions de femmes et

Des portes qui se referment de t’avoir vue pleurer,

De la course solennelle qui condamne sans ciller,

Alors souris.

Et dans 150 ans, on n’y pensera même plus

A ce qu’on a aimé, à ce qu’on a perdu,

Allez vidons nos bières pour les voleurs des rues !

Finir tous dans la terre, mon dieu ! Quelle déconvenue.

Et regarde ces squelettes qui nous regardent de travers,

Et ne fais pas la tête, ne leur fais pas la guerre,

Il leur restera rien de nous, pas plus que d’eux,

J’en mettrais bien ma main à couper ou au feu,

Alors souris.