En 2018, après avoir (re)lu Le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry, j'écrivais "Les tribulations d'un grain de sable" dans lequel le Petit Prince était transfiguré en un grain de sable. Dernièrement, une Expo intitulée "Le Petit Prince parmi les hommes" présente l'histoire du Petit Prince en déambulant d’une planète à l’autre de manière poétique, guidé par les étoiles, digne d’un rêve éveillé dans une dizaine de salles centrées sur l’ouvrage de l’auteur ainsi que sa carrière d’aviateur. En consultant, les livres à la librairie, je tombe nez-à-nez avec le livre de Michel Bussi "Code 612" avec la question "Qui a tué le Petit Prince ?" en sous-titre. Comme j'aime le suspense et qu'il est dit que tous les faits exposés dans ce livre sont vrais ainsi que les anecdotes sur la vie et la disparition de Saint-Exupéry sont réelles, je n'ai pas hésité longtemps. Je l'ai acheté. Je dis comme lui, en préambule, je souhaite au lecteur : Bon vol, belle découverte de ce conte inclassable, cette contre-enquête mystérieuse, surprenante et poétique.

La fin du livre du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry : C'est là un grand mystère. Pour vous qui aimez aussi le petit prince, comme pour moi, rien de l'univers n'est semblable si quelque part, on ne sait où, un mouton que nous ne connaissons pas, oui ou non, a mangé une rose... Regardez le ciel. Demandez-vous : "Le mouton, oui ou non, a-t-il mangé la fleur ? Et vous verrez comme tout change... Et aucune grande personne ne comprendra jamais que ça a tellement d'importance !.".

Une fin plutôt sibylline ?

Et si Saint Exupéry y révélait les secrets de sa disparition tout comme celle de son Petit Prince ?

Le livre de Michel Bussi passe en revue hypothèses, culpabilités et mobiles pour mettre en lumière la profondeur de cette œuvre et révéler les secrets de la personnalité d’Antoine de Saint-Exupéry et de son double de papier.

Depuis son adolescence, Michel Bussi cherche les clés du mystère qui lie la mort du Petit Prince à celle de son auteur.

Le Petit Prince est la fiction la plus traduite au monde, dans 318 langues selon les ayants droit d’Antoine de Saint-Exupéry.

Cette année, il fête ses 75 ans de l’édition française.

L’enfance, la quête d’identité, l’absence, le désir de liberté contrarié par la responsabilité sont autant de thèmes de ce conte philosophique.

Tout commence par cette enfance, alors qu'il passe ses vacances dans le parc de la propriété familiale de Saint-Maurice-de Remens qui devient le terrain de jeu. Un jour, Tonio comme on le surnomme, entraine son frère et ses sœurs à la conquête de l'air en ajoutant une voile à sa bicyclette et tente de décoller. Plus tard, à 12 ans, il rejoint l'aéroport d'Ambérieu et convainc un pilote de l'emmener pour un vol au-dessus de l'aéroport pour son baptême de l'air.

Saint-Exupéry s'envolait le matin de 31 juillet 1944 pour une mission de routine en reconnaissance militaire en Méditerranée.

Personne ne le reverra.

Les rares récits de témoins se contredisent.

Le Club 612 compte 6 membres que Andie, Neven et Ondine veulent enquêter au sujet du Code 612 et trouver la réponse à la question "qui a tué le Petit Prince". Il faut se méfier des évidences dans un jeu de fausses pistes dans lequel ils vont se perdre mais ils ils ne croient pas à la mort de Saint-Exupéry dans son avion.

Il a été descendu par le pilote allemand Horst Rippert ?

Saint-Exupéry a tué le Petit Prince ?

La rose a tué le Petit Prince ?

Le Petit Prince a tué Saint-Exupéry ?

Saint-Exupéry a tué Saint-Exupéry ?

L'enquête passe par l'île du businessman avec Oko Dolo, l'île de la vaniteuse avec Marie-Swan, l'île du buveur avec Moïses, l'île du roi avec Izar, l'île de l'allumeur de réverbères avec Hoshi et l'île du géographe avec Stelo ?

Le Petit Prince est un conte philosophique présenté aux enfants au premier degré.

Au second degré, il apporte l'envie de donner un sens à la vie des hommes même si c'est entre la paix ou la guerre, comme il l'écrit dans un article de journal.

Après la fête d'Halloween avec la peur qu'elle a pu engendré et la Toussaint, les sentiments, le mystère et la magie de l'esprit peuvent aussi se rencontrer par une autre voie de la sagesse.

"A ma mort, tu auras de la peine, mais ce ne sera pas vrai puisque je serai réuni avec le Petit Prince parmi les étoiles", écrit-il.

Saint-Ex n'était pas croyant.

Il pensait uniquement à vivre et jamais à mourir.

Saint-Ex était influent, gênant, incontrôlable et les gaullistes le haïssaient.

"Les contes de fées c'est comme ça. Un matin on se réveille. On dit "Ce n'est qu'un conte de fée". On sourit de soi. Mais au fond on ne sourit guère. On sait bien que les contes de fées sont la seule vérité de la vie. On n'est jamais responsable d'un bonheur, mais on est responsable d'une souffrance. On n'est jamais responsable d'un rire mais on est responsable d'un chagrin. On n'est jamais responsable d'un coup de foudre mais on l'est d'une séparation. Aimer, c'est regarder ensemble dans la même direction. L'essentiel, le plus souvent, n'a pas de poids. Il est récompensé par un sourire. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Tu restes responsable pour ce que tu as apprivoisé comme tu l'as fait de la rose. Ne regarde jamais en arrière, rappelle-toi que dans les légendes les plus merveilleuses, celui qui regarde en arrière se transforme en statue de pierre ou de sel".

Le Petit Prince peut être considéré comme un conte naïf, mièvre, édifiant et moralisateur.

Derrière son texte, il existe codées, une série de vérités existentielles qui rassemblent tout à la fois dans un éloge à la responsabilité existant par le vide, le creux, l'absence, le souvenir du manquant avec la nostalgie symbolisée par une rose ou une étoile pour donner un sens à l'univers et, par-là, un hymne à la liberté.

Le 31 juillet 1944, c'est vrai, son avion a disparu dans les flots.

On a retrouvé son avion et sa gourmette.

Mais, d'après la thèse de Michel Bussi, il aurait mis en scène sa disparition par une sorte de manipulation magique pour se retirer des vivants.

Ejecté de son avion, loin de son plan de vol, il a dû nager jusqu'à l'île de Riou et de là continuer à rencontrer et la conquête du monde comme l'a fait, bien avant lui, le Comte de Monte-Cristo à partir d'une geôle du château d'If, aussi au large de Marseille.

Sur une îlot des Bermudes 61°2'W-32°5'N, au-dessus d'une stèle de granit, une plaque mentionne le nom de Antoine de Saint-Exupéry avec la date 1900-1994 et pas 1900-1944.

Vous êtes maintenant prêts pour commencer la visite virtuelle de l'Expo.

Ouvrez d'abord des extraits podcastés du son



En même temps, il suffit de cliquer sur l'image ci-dessous pour en voir les images. Peu importe si elles ne sont pas synchronisées avec le son.

Pourquoi pas un jeu du Petit Prince Parmi les Hommes (clic) dans son carnet de vol qui rappelle les chapitres du livre de Michel Bussi "Code 612" ?

L'Exposition fermera ses portes le 6 novembre à 18:00.

Ces derniers jours furent exceptionnel.

Le climat a battu tous les records de chaleur pour la saison.

En 2018, mon plan de vol avait pour destination d'une autre île, Gran Canaria quand j'ai écrit "Les tribulation d'un grain de sable".

Dans votre plan de vol, la question se poserait peut-être

