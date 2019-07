Quinzième édition des Estivales de la BD de Monta les 20 et 21 juillet, ça va buller !

Après Lucky Luke revisité l’an dernier avec humour par Bouzard, cette fois place encore au western avec Girod nouveau président et sa bande à Durango et compagnie. Plus de 33 auteur(e)s invité((e)s qui vont dégainer leurs dédicaces, des éditeurs, Libraires indépendants, bouquinistes, des expositions, le Bartos en marionnettiste, de la zizique, avec des animations et de quoi se restaurer avec appétit, cette édition 2019 vous garantit de buller avec plaisir pendant deux jours. Toute l’équipe de BDM 33 va tout mettre en œuvre pour vous être agréable et vous réservera un accueil mémorable. Qu’on se le dise dans le Médoc et ailleurs et que la fête de la BD commence les 20 et 21 juillet 2019 !

Pour la seconde année consécutive, la nouvelle équipe de BDM 33 autour de son président Jacques Pavot, s’est décarcassée et a mouillé sa chemise tout au long de l’année pour vous présenter sa nouvelle édition, quinzième du nom, des Estivales de Monta, les 20 et 21 juillet 2019.

Au programme des réjouissances :

« Voilà nous y sommes ! La quinzième édition d’une aventure commencée en 2004. A quinze ans, l’enfance et la préadolescence sont derrière et l’adolescence s’invite avec le cortège d’enthousiasme, d’utopie et d’énergie qui la caractérise. Les Estivales n’échappent pas à la règle ! Cette année de grands changements ont vu le jour. Une édition qui commence par un concert musical le vendredi 19 juillet à 21 h à la salle culturelle de Vendays, une éditions qui s’articule autour d’éditeurs et de libraires indépendants et qui propose des animations en direct au public. Des ateliers de BD pour les plus jeunes, des dessinary pour les plus motivés, tandis que la salle polyvalente accueillera deux expositions. Un lot de BD offert par Dargaud sera en lecture libre ».

Jacques Pavot

Franck dit Bart, (alias le Bartos pour celles et ceux qui me lisent régulièrement) apparaitra en marionnettiste flanqué de Missdinguette la Singette et mon amie Sosso la sorcière. Nous présenterons à la salle polyvalente obscure de Monta, loin de l’animation du festival et des artistes, quelques ouvrages d’auteur(e)s déjà chroniqué(e)s par moi. Du moins un certain nombre dont les services de presse ont bien voulu se prêter au jeu de m’envoyer un exemplaire. Avec humour et dérision, nous essayerons de donner un peu de lumière et distillerons dans la bonne humeur ces BD, avec notre regard aiguisé et pas de quartier youp la boum. Non, mais sans dec ! Le Bartos vous fait passer le message selon lequel, Sosso serait bien nourrie aux crottes de nez farcies et moi aux bananes. Ce ne sera pas le zoo et qu’il ne vous sera pas nécessaire de vous munir de mangeailles, en égard à nos estomacs fragiles. Rappel, nous ne digérons pas les tomates bien mures. Merci par avance de votre attention bienveillante.

Pour les horaires, ce sera uniquement le matin entre 10 h 30 et 13 h.

Je vous rappelle en passant la liste des ouvrages qui entreront en scène et mes articles qui s’y réfèrent :

Resto BD : « Nous sommes Sportacus ! » de Marco Victor

http://www.lemague.net/dyn/spip.php?article9609

Bienvenue aux « Gilets de sauvetage », des migrants de Grèce !

http://www.lemague.net/dyn/spip.php?article9652

Le Guernica de Bruno Loth dépote !

http://www.lemague.net/dyn/spip.php?article9695

« A quoi tu joues ? », ouvrage révolutionnaire sur le genre et l’enfance !

http://www.lemague.net/dyn/spip.php?article9740

Lila, Victor et Clint, des héros de BD pour les mômes d’aujourd’hui !

http://www.lemague.net/dyn/spip.php?article9748

« La planète des sciences » connaissances et humour à la clé !

http://www.lemague.net/dyn/spip.php?article9745

L’Erik Satie de Bastien Loukia ne nous prend pas pour une bonne poire !

http://www.lemague.net/dyn/spip.php?article9757

Girod président des 15 e Estivales de la BD va canarder avec Durango !

http://www.lemague.net/dyn/spip.php?article9758

« Compte à rebours » ou comment neutraliser une cellule djihadiste en France ?

http://www.lemague.net/dyn/spip.php?article9759

« Ernesto » ou la ballade d’un républicain espagnol sur le seuil de sa mémoire !

http://www.lemague.net/dyn/spip.php?article9760

Ca se passera à la salle polyvalente de Monta, 16 avenue de l’Océan.

Je vous dois encore quelques explications pour éclairer votre lanterne. Au niveau des animations, il est question de « dessinary ». Je ne sais pas en ce qui vous concerne, mais moi je ne parle pas angliche mes quiches. C’est aussi pourquoi, pour arrondir les angles, je vous explicite. C’est le dessinateur Giuseppe Liotti programmé par la librairie Krasy Kat qui s’y collera pour cette animation avec BDM 33.

Sur une durée de 35 minutes, à vous de trouver la réponse en 7 minutes à une énigme au compte-gouttes par ce fameux dessinateur. Seulement 12 participant(e)s seront convié(e)s à chaque session, avec l’inscription obligatoire au stand BDM33.

Vous retrouverez encore cette année les excellentes animations de Stöm avec les enfants, samedi et dimanche à 14 h.

Bruno Loth vous a concocté une expo concernant son Guernica. Thierry Girod, le président de cette édition, exposera également.

Nouveauté de poids, la présence de « Apedream Entertainment » que je traduirai à ma façon par un collectif de jeunes bordelais actifs qui vous présenteront des courts métrages, forcément des BD, mais aussi des carnets de voyages, figurines, jeux de plateau et autres réjouissances. Mais aussi et particulièrement (hummmmmmmmmm) Wukong, un pote de la légende du roi singe et quelques dérivés autour de ce classique de la littérature chinoise.

A la salle polyvalente rue de l’Océan à Monta, pour égayer les murs, vous retrouverez pour les 15 ans de BDM33, les affiches exposées qui prouvent son existence bien vivante et vaillante. Jean-Claude Denis, dont le feu écrivain Eric Holder aurait apprécié l’œuvre tant leurs thématiques se recoupent, affichera 12 planches de son dernier album : « La terreur des hauteurs ». Gare au vertige !

Outre les auteur(e) dont je ne vais pas tarder à vous livrer les noms. Cette manifestation unique dans le Médoc accueillera, 2 librairies indépendantes dont la librairie Corinne de Soulac et Crasy Kat de Bordeaux, 3 bouquinistes, une buvette, 7 éditeurs : Croc en Jambe, Les 400 bulles, Amélyse, Les Aventuriers de l’Etrange, Libre d’Image, Les Trois canards (que j’adore et soutiens), Editions Caboch.

Et comme si ça ne leur suffisait pas d’innover toujours plus, vendredi 19 juillet à 21 h cette fois à la salle culturelle de Vendays Montalivet, Antoine Bouvy et Irina Dansina concertistes pianistes interpréteront à quatre mains des œuvres de Debussy, Ravel, Dukas et forcément pour l’occasion du père Satie, puisque l’artiste Bastien Loukia dessinera en direct selon sa propre inspiration à l’écoute de ses pièces musicales.

Le franc succès de l’édition passée n’arrêtera pas les adhérent(e)s de BDM33. Tout ce beau monde doué de compétences diverses et riches, elles et ils les ont mis au service de cette association. Ce qui explique les innovations de cette année.

Gilles Bernaud du resto chez Gilles et Marika (le meilleur resto du Médoc basé à Vendays Montalivet) vous concoctera avec toute son équipe des mets délicieux pour toutes les bourses et tous les estomacs.

Que dire d’autres, si ce n’est que pour clôturer les Estivales, dimanche 21 juillet à 21 h, à la salle polyvalente de Vendays, Antoine Bouvy interprétera au piano des œuvres de Chopin, Debussy et Beethoven.

L’entrée aux deux concerts est libre dans la limite des places disponibles.

Ouf ouf la touffe ! Votre impatience bat des records, vous avez donc bien mérité la liste des auteur(e)s de cette quinzième édition.

Annabel, Antonin, Anormally, Claire Bigard, Guillaume Bouzard, Cami, Caps, Eric Corbeyran, Crouch, Daricy, Emmanuel Despujols, Marion Duclos, Flayan, Galien, David Gouzil, Johan Guyot, Gaël Henry, Karensac, Kaya, Liotti, Loukia, Bruno Loth, Corentin Loth, Marko, Mitteault, Gilles Pascal, Pico, Pauline Roland, Gess, Thierry Girod, Bénédicte Gourdon

BDM33, outre les Estivales, c’est aussi plusieurs restos BD ou conférences BD à l’année sur Vendays, Montalivet, Soulac avec des repas partagés de très grande qualité dans la joie et la bonne humeur.

Sur le stand BDM 33 vous trouverez : des marque pages, des Ex-libris, les affiches et la cuvée des Estivales du château La Hourcade, mais aussi des cartes postales et des timbres de la quinzième édition, avec le Journal du Médoc en tant que nouveau partenaire.

Bienvenue aux prochaines Estivales de la BD de Monta !

Quinzième Estivales de la BD, les 20 et 21 juillet 2019 à Montalivet, salle des sports avenue de l’Europe, horaires : samedi 10 h / 19 h et dimanche 10 h / 18 h, entrée 3 euros, gratuit pour les moins de 18 ans, renseignements : 06 80 49 04 86