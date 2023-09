Récital de piano à quatre mains : les pouvoirs merveilleux de la musique...

"La vie est plus belle en musique", nous dit Claire-Marie Le Guay, pianiste concertiste. Et quand on assiste à un récital ou à un concert en direct, on ressent d'autant plus les pouvoirs merveilleux de la musique.

"L'histoire de la musique suit celle de l'humanité. Par les liens qu'elle crée entre les hommes à travers le temps, elle rapproche ceux qui l'écoutent et ceux qui la transmettent, ceux qui la composent et ceux qui l'interprètent, ceux qui la jouent ensemble, unis dans le respect, la diversité et l'écoute de l'autre. La musique est fraternité..." écrit encore Claire-Marie Le Guay.

La musique est beauté, apaisement, harmonie, enchantement...

Un enchantement que j'ai à nouveau ressenti au cours de ce spectacle donné lors des Jeudis de Nîmes :

Un récital de piano à quatre mains pour découvrir les Danses hongroises de Johannes Brahms, et les Danses polovstiennes d'Alexandre Borodine.

Au piano, Anne Svetoslavsky et Cédric Bambagiotti...

On se laisse entraîner par le rythme vif de la Danse hongroise n° 1 en sol mineur, des cascades et vertiges de notes qui nous emportent dans leur tourbillon...

Puis, c'est la musique aérienne et légère de la danse hongroise n° 2 qui nous séduit...

C'est un air sautillant, bondissant, mutin, amusant qui nous charme avec la Danse hongroise n° 3.

Une tonalité mélancolique, langoureuse ouvre la danse n° 4, puis le rythme devient vif, endiablé et à nouveau mélancolique... Quelle douceur !

C'est un air très vif, très dansant que nous offrent les musiciens avec la danse n° 5.

On a l'impression d'entendre une musique de dessin animé avec la danse n° 7.

Quant aux danses polovtsiennes de Borodine, après une introduction pleine de douceur, puis très mélodieuse, le rythme s'accélère, dans un vertige de notes !

On est emporté dans un tourbillon enchanteur de notes !

Une musique enthousiasmante et vive !

"Les Danses hongroises de Johannes Brahms (1833-1897) sont une série de 21 compositions et arrangements de danse hongroise pour piano à quatre mains, composées entre 1867 et 1880, inspirées pour la plupart d'airs populaires de danse hongroise-traditionnelle-folklorique-tzigane-slaves.

Les Danses Polovtsiennes de Borodine incarnent pour l’Europe de la fin du XIXe siècle un certain exotisme oriental. Extraites de l’opéra Le Prince Igor qui s'inspire de l'ancienne Russie, elles assurent le succès aux Ballets russes de Diaghilev au début du XXe. Mais Borodine n’aura jamais vu son oeuvre acclamée.

Borodine n’eut pas le temps d’achever Le Prince Igor, débutée dès 1869 et qui allait devenir l’une des partitions emblématiques de la musique russe."

"Anne Svetoslavsky débute ses études musicales au Conservatoire à Rayonnement Départemental de Nîmes. Elle entre ensuite au Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon où elle obtient son Diplôme d’Études Musicales en piano. Puis elle s'initie à l'accompagnement au Conservatoire à Rayonnement Régional de Montpellier.

Ce domaine la passionne et, très vite, elle va être amenée à travailler avec différentes formations dans toute la région et notamment avec l'Opéra de Montpellier.

Elle se produit en concert en musique de chambre et avec des chanteurs lyriques dans de nombreux festivals régionaux. Désireuse de faire découvrir la musique de son temps, elle participe à des créations mondiales.

Enseignant, concertiste, Cédric Bambagiotti formé au Conservatoire de Nîmes dans la classe de Catherine Silie, se perfectionne par la suite avec de grands maîtres tels que Carlos Roqué Alsina, Dominique Merlet…

Avec le Trio Carré, composé de David Dussaud au violon et Céline Dussaud au violoncelle, ils font une tournée suivie par la chaîne Arte. Tout au long de son parcours musical, il trouve son langage et est reconnu pour son jeu, subtil et généreux."



Le blog :

http://rosemar.over-blog.com/2023/09/recital-de-piano-a-quatre-mains-les-pouvoirs-merveilleux-de-la-musique.html

https://www.guideclassique.com/brahms-danses-hongroises/

Vidéos :