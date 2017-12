« Règlement de conte

Sur la Loire »

Roman co-écrit par

Nadine Richardson et C’est Nabum

Editions Cokritures

400 pages

3ème trimestre 2017

Un roman policier particulier et passionnant

Nabum et Nadine Richardson ont mis en commun leurs talents et leurs sensibilités pour écrire un roman policier original.

Cette œuvre n’a « ni mauvais genre, ni piètre moralité », elle mêle plusieurs genres et le tout a contraint le lecteur que je suis à bousculer son emploi du temps.

En effet je n’ai pas pu me détacher de la lecture, me délectant des descriptions et ne pouvant me sortir des rets m’emprisonnant.

Le suspense est bien présent et prenant de la première à la dernière page où enfin, nous découvrons et comprenons cette machination.

Julia est inquiète.

Sa petite sœur, partie en Australie ne donne plus de nouvelles.

Que lui est-il arrivé ? Est-elle responsable indirectement de la disparition de sa petite sœur aimée ?

Elles se sont quittées en très mauvais termes de la faute de Christophe, fiancé à la petite sœur mais ayant eu plus qu’une aventure avec la grande.

C’est alors que Julia reçoit une lettre de menaces :

« Votre sœur Amélie est vivante et en bonne santé pour l’instant. En revanche, sa situation est des plus précaires, une sourde menace pèse sur elle.... »

C’est la panique.

Julie qui, avertie pas le « psychopathe » qu’elle ne doit pas prévenir la police si elle veut revoir sa sœur vivante, décide d’enquêter.

Le chasse aux indices commence là très vite, d’autant plus que l’inconnu adressera régulièrement des contes à décrypter.

Julie cherche des alliés et elle les trouve très vite et notamment un « profileur » qui va la seconder et l’aider à trouver l’information leur permettant d’avancer dans cette enquête qui les amène au bord de la Loire, ce fleuve riche en histoire, devenant presqu’un personnage à lui seul.

Venons-en à la moralité !

La sexualité a une place bien particulière dans ce livre.

C’est curieux cet érotisme, réel, direct mais avec une teinte poétique marquée.

La composition à deux mains, l’une masculine et l’autre féminine des descriptions des relations de Julie avec « son sandwich de luxe », comme elle l’écrit à sa copine est un « chef d’œuvre » que j’ai apprécié.

Bravo aux deux auteurs qui nous présentent un plat construit avec plusieurs ingrédients : l’histoire, la culture, l’intime, la psychologie voire la psychiatrie, le tout avec une sauce forte de suspense.

Jean-François Chalot