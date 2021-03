Réhabiliter la radio : L’imagination et la découverte

Il semble que les jeunes n’écoutent plus la radio. Elle a pourtant de beaux atouts en ce temps de formatage généralisé.

Il est temps de réagir. On avait annoncé, il y a déjà un demi-siècle, la mort de la radio sous les coups de boutoir de la Télévision. Or, cela ne s’est pas produit. La radio avait même gagné en audience, et pas seulement grâce à la libéralisation des ondes sous l’impulsion de François Mitterrand. Aujourd’hui encore, les grandes radios généralistes font de bons taux d’audience. La radio n’est pas morte mais… elle doit veiller à ne pas se laisser piéger elle-même, y compris en se mettant à l’image sur Internet, ce dont je ne vois pas, sur le fond, l’intérêt.

Droit à la non-image

En effet, je me souviens d’une boutade de Robert Charlebois qui disait, en substance : « La radio, c’est la télé poussée à la perfection : on a même réussi à supprimer l’image ! »

D’une part, l’objet, le « transistor », était et reste très pratique : une radio, ça se trimballe partout, ce n’est pas fragile, ça ne coûte quasiment rien, ça dure très longtemps. Mais surtout, ce qui est infiniment précieux, c’est que le simple fait qu’il n’y ait pas d’image laisse libre cours à l’imagination. Quand on entend une voix, on imagine toujours une tête, voire un corps (si la personne n’est pas très connue par les médias visuels). Un intellectuel mûr, un artiste amusant, une chanteuse dynamique, une actrice sensuelle, on ne peut pas s’empêcher de leur donner une apparence en imagination. La voix, c’est tout un univers à elle seule ; elle peut tromper (en bien ou en mal), mais rarement. Et puis, quand on entend sans voir, on écoute davantage, comme l’aveugle dont tous les autres sens sont davantage en éveil puisque l’œil ne vient pas leur pomper la moitié de leur énergie. On ne sait rien de la cravate de tel politicien, de la couleur de la robe de telle intervenante (qui est peut-être en pantalon sans qu’on le sache), ni de la coiffure de mademoiselle Machin. On s’en fout. On entend et, souvent, on écoute. Et on retient souvent beaucoup mieux ce qu’on capte à la radio plutôt qu’à la télé.

De plus, la radio, ne pouvant nous distraire par des amuse-œil, a beaucoup plus de contenu. Faites l’expérience d’écouter, à 13 heures, les infos sur France Inter, puis de les regarder le lendemain sur France 2 (pourtant le même service public) : la radio informe ; la télé informe un peu et distrait beaucoup. À la radio, on mange ; devant la télé, on grignote (les images superficielles, et les saloperies en vente dans les supermarchés).

Le royaume de l’imprévu

Mais il est un autre atout de la radio (et, à cet égard, de la télévision aussi, malgré les possibilités de zapping) : on y découvre ce qu’on n’avait pas prévu de découvrir. Je ne compte plus le nombre de fois où je suis resté sur une émission que je n’avais pas envie d’écouter et où, parfois au moment même de changer de fréquence, quelque chose – une phrase marrante, un témoignage, un instant d’émotion, parfois deux minuscules secondes – m’ont retenu. Comme j’ai travaillé moi-même dans la radio, il est arrivé que des interviews entendues suscitent des interviews réalisées ! Ainsi (et ce n’est qu’un exemple), tel philosophe entendu à la radio un beau jour de 1995 à 13 heures 20 est devenu une vieille connaissance : nous avons enregistré une vingtaine d’entretiens depuis un quart de siècle !

Si je réagis aujourd’hui, c’est parce que je constate que mes trois enfants musiciens (35, 20 et 18 ans), ayant des compétences fortes aussi bien dans la musique classique que dans la musique contemporaine et dans la chanson populaire, n’écoutent jamais la radio. Ils ne savent même pas qu’il existe de très bonnes émissions de jazz alors qu’ils en jouent ! Moi, c’est le contraire : le jazz, je n’y connaissais rien, et je découvre, grâce à ces émissions, un univers qui m’était étranger. Certes, ils vivent très bien sans la radio. Leurs Smartphones les abreuvent de toutes les musiques qu’ils veulent, que ce soit sur Deezer, sur You Tube et sur tout un tas d’applications que je ne connais pas. Ils se constituent de superbes playlists qui les amènent, certes, à découvrir d’excellentes chansons des années 70. Mais globalement, ils écoutent ce qu’ils ont envie d’écouter.

Big Brother sait ce qu’il vous faut

Pire : les algorithmes leur resservent ce qu’ils vont aimer. Big Brother sait ce que vous avez cherché dans les jours et les mois précédents, et il vous fait des propositions alléchantes qui vous caressent dans le sens du poil. Récemment, je regardais, volontairement, une interview de Reinhold Niebuhr (vous chercherez qui est ce captivant personnage), et You Tube me proposait B.B. King, Pink Floyd, Nietzsche, Johnny Cash et, certes, d’autres choses (notamment un gourou hindouiste, sans doute un mot-clef commun avec Niebuhr), mais en gros, il sait ce qui va m’attirer en fonction des choses que j’ai précédemment tapées sur mon moteur de recherche (malgré quelques astuces pour tenter d’échapper à Google).

D’autre part, les playlists vous permettent de choisir les chansons que vous voulez et d’éliminer celles que vous ne voulez pas. Auparavant, quand on achetait un 33-tours ou un CD pour une ou deux chansons qu’on voulait posséder, on avalait tout le reste. Découverte, là encore. Citons Johnny Hallyday, qu’on suppose hyper connu : combien de belles chansons jamais diffusées à la radio figurent dans ses albums ! Pour ne prendre qu’un exemple que j’ai sous les yeux, Rock à Memphis est du rock’n’roll pur jus, de toute première qualité ; or, on ne diffusait à l’époque (1975) que « La fille de l’été dernier » qui n’est pas la meilleure de ce disque où il n’y a cependant rien à jeter (sauf les paroles qui feraient hurler les féministes à juste titre…).

Soit dit en passant, cela contredit le propos de cet article puisqu’ici on voit que les radios filtraient déjà pour ne laisser passer que les tubes. Mais ce que je veux néanmoins souligner, c’est que les techniques actuelles permettent de se faire instantanément un programme à la carte avec le bluetooth, les clefs USB, les playlists, jusque dans les automobiles où les cassettes ont depuis longtemps disparu, où les lecteurs CD sont en train de subir le même sort et où, sur les longs trajets, on préférera mettre son menu personnel sur un support qu’on branche sur l’auto…radio où, espérons-le, les radios survivront encore quelque temps. Mais j’oubliais que nos voitures sont « suréquipées » – c’est trop bien – et connectées : je retarde d’un métro sans chauffeur (mon plus récent véhicule a 20 ans…).

Déformatez-vous !

Je plaide donc pour qu’on découvre ou redécouvre la radio, parce que, par son fonctionnement même, elle nous laisse une grande liberté intérieure. Elle propose et nous disposons, et elle le fait d’une manière qui nous entraîne en des endroits imprévus. Je garde un souvenir impérissable de Radio Chine Internationale captée par hasard en Ondes Courtes, au début des années 2000, la nuit, en plein milieu de la Nièvre ; cette émission de propagande sur « l’amour des petits animaux » – je ne sais plus s’ils parlaient des pangolins et des chauves-souris – était nulle mais distillait un charme exquis. Ou cette émission nocturne sur RTL Grandes Ondes, avec un son pourri, où les Rolling Stones m’ont regonflé à bloc alors que j’allais m’endormir ; du coup, ma 403 avait dû continuer à avaler les 300 kilomètres qui me restaient à parcourir ! Ou encore, ce long entretien avec Bernard Kouchner, capté au hasard sur RCF et où je découvrais que, quand on laisse aux gens le temps de parler, ils deviennent beaucoup plus intéressants et plus humains. J’arrête là ma playlist du passé. Sachez seulement que la radio est sans doute le support médiatique qui vous formate le moins. La radio, c’est la liberté retrouvée.