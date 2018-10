Remarques sur « l’état de nature », selon Thomas Hobbes

Il faut lire Thomas Hobbes : l'auteur controvorsé, promoteur d'un absolutisme citoyen, nous confronte brutalement mais avec une élégance préclassique et quelque peu baroque, à la sombreur "de la nature humaine". Nature humaine qui, dans la dynamique où l'on se trouve de le lire bien disposé, apparaît comme un pur réalisme social.

Et d'ailleurs, ça n'est pas en éludant le négatif en l'humain, qu'on s'en tirera mieux : les bons amateurs de Hobbes en tirent cette satisfaction de ne pas rester dupes d'autrui, et d'en être vite décillés !

Pour autant, deux-trois petites remarques.

1. Si Thomas Hobbes avait vraiment raison de son état de nature - état sans État, où les Hommes s'associent aussi librement qu'ils se démènent dans l'extrait ci-dessous, à cette différence qu'il n'est rien pour les réguler, soit donc qu'ils se permettent encore plus de "choses" ... - si Thomas Hobbes avait vraiment raison de son état de nature, donc - qui n'est pas la caricature qu'on a souvent voulu en faire ... - eh bien, s'il avait vraiment raison de son état de nature, l'anthropologie historique et culturelle, doublée de la paléoanthropologie, n'auraient pas enregistré ceci, que les sociétés humaines "les plus archaïques", "les moins sophistiquées" (rapport aux nôtres, qui ne sont vraiment pas des idylles), fonctionnèrent d'emblée sur un principe d'accoutumance coutumier.

C'est-à-dire que, pour être clair, coutume fait loi, ou du moins critère de jugement moral & juridique, à partir de quoi les Hommes ne s'adonnèrent jamais bien à un contrat social, c'est à dire au convenir-du-droit-chacun-ensemble. Et du moins, aux jours où de tels pactes ou serments eurent lieu parfois dans l'Histoire, ces derniers ne remirent jamais directement en cause la coutume avant, et ne réunirent jamais bien qu'une poignée de comparses, régulièrement régnants déjà sur leurs communautés respectives et décidant de réguler "leurs relations internationales".

Si donc une région du monde s'en vint s'harmoniser d'un coup, elle ne le fit jamais que conquise par plus puissante qu'elle, et sujette à cette puissance ; encore que la pax romana, l’Église ou le machiavélisme, démontrent assez bien qu'il vaut mieux faire avec la coutume.

Par exempls, le mariage pour tous ne passe que dans un monde ne s'adonnant plus à des descentes contre les homosexuels - ou bien à des descentes aussi rares que quiconque a la rareté de se faire casser la gueule.

2. Cet état de nature donc, et comme on a souvent voulu le soutenir pour préserver - pas à tort, mais avec quelque rétorsion - la valeur de Thomas Hobbes ... cet état de nature, il se retrouve, conformément même aux descriptions faites par Thomas Hobbes (dont extrait ci-dessous) hic et nunc, semper ubique, au cœur des interactions humaines.

(Tout ce qui, soit souligné au passage, confirme toute l'obscurité de nos motions telle que veut l'explorer la psychanalyse, du cannibalisme à l'inceste, ainsi que dans leurs fantasmatiques communes.)

"Cette barbarie" ou "cette sauvagerie" appartient autant à "l'Homme archaïque" qu'à "l'Homme civilisé" - "Homme archaïque" auquel, je répète, l'anthropologie trouve autant de complexité qu'à "l'Homme civilisé" : même homo neanderthalis, qui ne survécut pas à l'Homme de Cro-Magnon dont nous descendons, avait ses raffinements culturels ...

L’état de nature "nous traverse" tous, ici et maintenant, toujours et partout, du fait de notre animalité certainement.

Mais enfin, supposer un état de nature seul et pur, c'est supposer que les Hommes aient pu un jour se comporter comme les petits enfants d'une cour de maternelle : avec une insouciante cruauté, ce que démentent les faits, où règnent hypocrisie et rétorsion. Reste qu'à observer une cour de maternelle, on déduira assez bien quelque chose comme un état de nature, encore que ça ne soit jamais qu'une induction.

3. Thomas Hobbes, précurseur de Spinoza, veut que l'Homme ne soit jamais guidé que par son désir, qui est là une sorte de conatus, ou de persévérance dans l'être. Hélas, un tel Homme animé par ce désir conatique, est déjà pourtant un Homme conscient de défendre et constamment, ses honneurs et utilités.

Or, l'on peut bien railler la naïveté de ces rappeurs qui "dénoncent" à tour de bras lesdites hypocrisie et rétorsions (au service des honneurs et utilités, donc), il n'en reste pas moins que ces rappeurs et pas que ces rappeurs, détiennent - quand ils ne sont pas puériles dans la démarche vindicative ou rebelle - cette vérité que les (franches) camaraderies, les (bonnes) compagnies et autres (nobles) amitiés, peuvent exister sous l'angle d'une sorte de gratuité.

Mais c'est alors Nietzsche que je convoquerai, disant, au sujet des noblesses telles qu'ils les idéal-typifient, qu'elles peuvent s'abstenir de se nuire les unes aux autres et peuvent se reconnaître et s'aimer entre elles, précisément de ce qu'elles se sentent chacune disposer d'un égal quantum de forces ; or, ajoute Nietzsche, il n'y a que les inégaux, que l'on agresse vraiment : les inférieurs par insouciante cruauté généralement (dissentiment existentiel), les supérieurs par soucieuse cruauté (ressentiment existentiel).

Alors évidemment, tout cela pourrait se dérouler sur fond de désir conatique, mais non seulement ça ne se déroule plus spécifiquement bien dans les termes hobbesiens, mais en sus cela se déroule hors égalitarisme de principe, et cela laisse aux Hommes une âme, un cœur.

En effet, c'est toute la problématique de l'affect, qui est très-évincée par Thomas Hobbes. Or, c'est bien par l'affect qu'on est dupe & dupé ; mais c'est aussi par l'affect, que l'union fait la plus intense force ... De cette force qui, justement, sécrète la coutume, elle-même toujours-déjà opposée à l’état de nature.

Laissons cela à vos bonnes réflexions, et citons Du Citoyen comme convenu (1642-47, I-II) :