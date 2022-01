Rentrée littéraire 2022 : des ouvrages vikings et gaulois !

Non. En 1717, John Toland, un franc-maçon, engageait déjà le néodruidisme, sur la base des découvertes et du regain d’intérêt archéologique, depuis la Renaissance qui mettait au goût du jour les Gréco-Romains. Fatalement, on tourna le regard vers la Nord et leurs prédécesseurs. Après, l’ossianisme (le romantisme) a fatalement joué, mais c’était surtout dans les états d’âme. Rien de résurgent en soi. Vous évoquez d’ailleurs uniquement des romantiques, et l’époque romantique, dont certains sont devenus néoclassiques d’ailleurs (Goethe, Napoléon). Il y a, de même, un néoclassicisme celto-viking, plutôt rare il faut le dire, dont je fais partie.

Vous croyez résoudre la question de ces publications par votre explication, mais les Derieux sont effectivement descendants de l’aristocratie normande, véhiculant une mémoire nordisante, rien à voir avec ce que vous dîtes. Quant à Grégory Chanfreau, sa motivation initiale et de jeunesse, c’est avant tout Astérix, bien qu’il ne soit pas ignorant du néodruidisme. Donc il y a d’un côté votre théorie, et de l’autre leurs pratiques — sans parler de la mienne, et d’un tas d’autres païens contemporains.

Toutefois, je n’ignore pas que le romantisme dont vous parlez, a permis l’expansion moderne du phénomène. Les amis de nos amis sont nos amis.