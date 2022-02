Rentrée littéraire d’hiver 2022 - parution de « Évasion de la prison d’Iran »

Après le livre BD "Un petit prince au pays des mollahs", paru en décembre 2018, mon nouveau livre, "Évasion de la prison d’Iran", aux éditions Balland sera disponible en librairie le jeudi 3 février 2022 et l'est déjà en pré-commande sur des dizaines de sites.

Voici la quatrième de couverture :

Ce récit est l’histoire vraie de l’incarcération et de l’évasion de Massoumeh Raouf, sympathisante des Moudjahidines du peuple d’Iran, opposants aux régimes des mollahs, en 1982. Mais dans la prison de sécurité maximale de Racht, une ville du nord de l’Iran, sous le contrôle des impitoyables Gardiens de la Révolution, elle décide d’envoyer un message clair et fort au régime des mollahs et de s’échapper !

Extrait :

« Je n’ai passé que quelques mois dans les cachots des mollahs iraniens. Pourtant il me semble que j’y ai passé presque toute ma vie. Car toute ma vie s’est trouvée changée du fait de cette épreuve. J’ai toujours eu l’impression que j’avais survécu à cette aventure par hasard ! J’ai survécu alors que ceux qui comme moi étaient réellement passionnés par leurs idéaux et leurs objectifs ne sont plus là.

J’ai perdu mes parents, mes frères et mon mari, à la suite de mes confrontations avec la tyrannie des mollahs au pouvoir en Iran. Mais je ne suis pas la seule à avoir perdu des êtres chers. Des milliers d’autres Iraniens sont devenus les victimes de ce génocide barbare et inhumain. Des milliers qui ont payé le prix fort pour avoir dénoncé ce régime, mais qui n’ont pas eu la chance ni le temps de faire connaître et comprendre les enjeux de cette terrible tyrannie religieuse au reste du monde. »

Massoumeh Raouf Basharidoust, est une ancienne journaliste et prisonnière politique du régime des mollahs en Iran. Elle a été arrêtée en 1981 et condamnée à vingt ans de prison. Mais au bout de huit mois, elle a réussi à s’échapper. En 1988, son frère cadet est exécuté lors du massacre des 30000 prisonniers politiques en Iran. Elle est l’auteur d’un livre BD « Un petit prince au pays des mollahs ».

