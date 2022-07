Réponse à Vladimir Martus, commandant de la frégate russe Shtandart

Le 15 juin 2022, Vladimir Martus, commandant de la frégate russe Shtandart, a publié un commentaire sous l’article détaillant les nombreux problèmes soulevés par la présence fréquente de son navire dans le port français de La Rochelle. Voici, la réponse qui lui est faite. Il est souligné, qu’en raison de la guerre en Ukraine, exhiber le drapeau russe est un outrage à la décence et à l’humanité, indépendamment de tout discours sincère ou de convenance. Une solution est proposée au Commandant Martus, tenant compte de son intérêt personnel et de celui de son navire. Article paru sur le blog de Bernard Grua

Commandant,

Merci pour votre réponse du 15 juin 2022 à mon article du 13 juin 2022. Je n’ai rien de personnel contre vous. J’ai admiré votre parcours. J’aimais beaucoup votre magnifique voilier. Mais le pays que représente le Shtandart mène la guerre la plus horrible qu’il soit sur le sol européen, depuis la Seconde Guerre mondiale. Cela ne peut pas être ignoré et, encore moins, accepté. Tant que l’Ukraine n’aura pas recouvré la paix et son intégrité territoriale, tant que les déportations forcées vers la russie ne seront pas rapatriées, tant que les enfants adoptés illégalement ne seront pas rendus à leurs parents légitimes, tant que les orphelins ukrainiens adoptés illégalement ne seront pas de retour en Ukraine, tant que la russie n’aura pas demandé pardon et n’aura pas versé de légitimes indemnités à l’Ukraine, je considérerai que le drapeau russe promeut toutes ces horreurs inhumaines, tout ce ruscisme. Je ne suis pas le seul. Cependant, en mettant de côté les considérations personnelles exposées ci-dessus, il y a le cinquième paquet de sanctions. Depuis le 17 avril 2022, il est interdit aux navires russes d’entrer dans les ports européens. Il n’y a aucune raison de faire une exception pour les activités commerciales du navire russe Shtandart dans les eaux de l’Union européenne.

Hormis ses diverses menaces et chantages contre les citoyens ukrainiens (plaintes parvenues jusqu’aux parlementaires ukrainiens) ou français, votre agent, Ludovic Pacciarella, a construit une splendide маскировка capable de tromper les Français naïfs et tous les amateurs de patrimoine maritime. Soyons un peu sérieux, un « blabla » de paix sur un quai de La Rochelle n’arrêtera pas la guerre d’extermination que votre pays mène en Ukraine. Vous le savez bien. D’autant que, comme prévu, la petite flashmob du 12 juin 2022 est devenue virale en Ukraine. C’est déjà une affaire diplomatique. Il y a, maintenant, un scandale international du Shtandart. Vous en apprendrez plus, très bientôt. De vous à moi, ce n’est vraiment pas le moment pour un tel scandale. Vous êtes, je suppose, parfaitement au courant de la façon dont la France est mise en cause en raison des messages confus de notre président concernant la russie et l’Ukraine, depuis le 9 mai dernier. Emmanuel Macron est aujourd’hui à Kyiv, avec Olaf Scholz et Mario Draghi, pour tenter de rétablir la confiance entre nos nations. Il n’y aura pas de zone grise « diplomatique » française dont le Shtandart pourrait profiter.

Il n’y a pas non plus de zone grise morale. Pour cette guerre, il y a juste du blanc et du noir. Il y a un agresseur et il y a une victime. Vous êtes du côté de l’agresseur ou du côté de la victime. Il n’y a pas de position intermédiaire. D’outrageuses litanies soviétiques comme celle de « peuples frères » ou un torchon jaune et bleu dans les bas haubans, au mépris de toutes les règles et étiquettes maritimes, sont vécus comme une farce grotesque par les marins et comme une injurieuse insulte par les Ukrainiens. Bien sûr, je ne vous apprends rien. Cependant, vous avez peut-être considéré que cela pourrait fonctionner, chez des Français manipulables. Ce n’est pas le cas. Vous avez été trompé. Par des méthodes très discutables, votre agent local a pris soin de mettre de côté ou de faire taire tout commentaire local négatif. J’écris actuellement au Préfet de la Charente-Maritime au sujet de ses démarches de type FSB. Quoi qu’il en soit, la colère outragée, à l’intérieur comme à l’extérieur de La Rochelle, grandit rapidement. Elle se propage plus loin que le fleuve Dnipro.

Si le Shtandart se range du côté de l’agresseur, il doit retourner en russie avec vous ou avec un autre commandant. C’est possible depuis 2020. Voir : « Легендарный фрегат « Штандарт » может вернуться в Санкт-Петербург из изгнания ». En attendant, si vous décidez de demander l’asile en France en raison de votre position très récente et très tardive contre Poutine, je suis sûr que l’administration française pourrait y prêter attention en raison de votre statut.

À mon avis, si le Shtandart se range aux côtés de l’Ukraine, il doit être immatriculé en Ukraine. Il doit se débarrasser du drapeau russe et afficher un pavillon national ukrainien. Ce serait le démenti le plus fort à tous ceux qui prétendent que votre sympathie pour l’Ukraine n’est que de l’opportunisme commercial dans un pays comme la France, massivement révulsé par la guerre russe. Une immatriculation ukrainienne et un pavillon ukrainien permettront au Shtandart de participer à toutes les fêtes maritimes européennes lui assurant, ainsi, une source pérenne de financement.

Je serais ravi de vous aider et de mettre à contribution mon réseau d’amis ukrainiens pour vous accompagner dans votre recherche d’une solution pertinente et équitable.

Je vous prie de bien vouloir agréer, Commandant, l’expression de mes respects.

Lieutenant de Vaisseau (ER) Bernard Grua

