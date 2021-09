Resist Film Festival et la pandémie

Que va changer la crise pandémique à cette 2éme édition de Resist Film Festival ? Absolument rien. Enfin, rien de négatif. L’événement basé au Canada se présente comme un festival indépendant du film et de l’art du média. Il utilise le plus grand réseau social du monde pour promouvoir des courts métrages. Sa page propose jusqu'à 30 films internationaux par édition, gratuitement et en ligne.

« Notre festival n’est pas né en réponse à un problème de diffusion, explique Dorian Shine, fondateur et directeur de l’événement. Notre identité numérique fait partie de notre concept depuis le premier jour. Quand nous sommes nés, il était interdit de fréquenter les salles de cinéma à cause du COVID. Le choix de départ a été de diffuser en ligne des formats très courts d' une minute pour rejoindre le plus de gens possible dans le monde mais aussi pour promouvoir les artistes qui s'intéressent aux thématiques de résistance tel que les droits de l’homme, le féminisme, l'environnement, l’identité et le genre, la liberté ou tout autre forme de résistance. »

De nos jours, le cinéma numérique attire une génération jeune qui ne se laisse plus convaincre par l’idée de la sacro-sainte expérience de visionnement en salle. Les plus jeunes ont grandi avec ordis, cellulaires et réseaux sociaux, ils ont une tradition différente quant à l'interaction avec le produit audiovisuel. Ce festival s’adresse à eux et leur dit que ce n’est pas grave de regarder de bons films sur téléphone ou ordinateur. En plus, la démocratisation du cinéma sur les réseaux permet une visibilité plus importante des thématiques. Je retiens d'ailleurs certains courts métrages de la première édition :

"Continuation" un court métrage en noir et blanc d’une minute de Justin Varghese d’Inde, m’a beaucoup marqué par son sujet mais aussi la simplicité de sa narration a propos de la stratification sociale toujours en cours.

"The Waiting" quant à lui, un film argentin de Maria Celeste et de Nicoleta Corvino, était une vraie bouffée d’air libre car il montre deux danseurs essayant de créer un contact sain durant la pandémie dans un parc.

L’unique film canadien qui participa à cette édition était "My Execution Will Be Televised" de Rhoma Spencer, et ça décrit la brutalité policière que subit la population afro-américaine en Amérique du Nord.

Dans cette édition 2021, le festival propose 30 films entre 1 et 3 minutes. Un intérêt pour la thématique de la terre, l’environnement et les nations indigènes se fait remarquer.

Le court documentaire "My Culture" du Canada réalisé par Réel Youth, nous donne un aperçu impressionnant sur la nouvelle génération Inuite vivant son identité et sa culture au plein jour. Dans la même perspective, "Forest Warrior" de Angry Duo du Brésil, reste un des films les mieux réalisés durant cette édition. Ce film met en scène un guerrier, qu’est une représentation de ce qui doit être indigène, un être fort, appartenant donc à la nature, un portrait d'une nouvelle génération d'indigènes qui utilise l'éducation, l'art et la technologie pour défendre leurs droits et leurs terres.

Quant aux thématiques du genre, on remarque le retour de Ali Pareira avec son film "Persona" qu'était poétique mais aussi très court. Et aussi une participation intrigante par un artiste Marocain, M. Ryan Amraoui avec son court métrage "Like My Mother", où il raconte l'expérience d’un garçon faisant face à une société patriarcale. Le film traite un tabou d’une manière très poétique avec un jeu simple et touchant.

Threshold Jojo Taylor Film Caption

Dans l'expérimental, Jojo Taylor d’Angleterre, participe avec deux films qui poussent à la réflexion au sujet de notre rapport avec la nature. Un sujet qu’on retrouve dans le travail de Bernardo San Rafael, notamment dans sa danse avec les signes dans le lac Suisse.

Je vous invite alors à visiter le site de Resist Film Festival et de partager votre avis sur les autres films participants.