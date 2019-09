Retour sur le temps qui passe, adieu Notre-Dame

Des destructions de merveilles du monde, il y en a toujours eues. Cela s'appelle l'écoulement du temps. "Sur une durée suffisamment longue, l'espérance de vie de chacun tombe à zéro." Dixit "le grand philosophe", Tyler Durden (Fight Club). L'expansion islamique en Inde vers l'an mil, a occasionné la destruction de bien des textes sacrés de l'hindouisme et du bouddhisme, comme les Bouddhas d'Afghanistan voilà quelques années. Vous me direz : ce sont des destructions volontaires. Comme toutes les guerres de religions qui ont traversé les christianismes-mêmes.



Notez bien que je ne lance pas la pierre aux religieux : l'humanité ayant été religieuse à +90% et continuant de l'être beaucoup aujourd'hui, il est normal qu'elle se fit la guerre à ces prétextes. La bibliothèque d'Alexandrie a été la proie des flammes à cause des chrétiens, et ils s'en prenaient aux philosophies (dont philosophies naturelles, astronomiques et mathématiques, c'est-à-dire les sciences à l'époque et jusqu'au XIXème encore : les Anglophones passent toujours leur Philosophiae Doctor - PhD - en guise de Doctorat). Si ce n'est la religion, c'est donc sa soeur, et ainsi de suite économie et politique. Les prétextes abondent pour s'en vouloir.



Enfin, le hasard destructeur existe aussi, et il fait sombrer dans l'oubli la majorité du monde. Mais on se souvient de bien des choses disparues : je citais les sept merveilles du monde, il n'en est plus beaucoup toujours présentes. Le Temps fait son œuvre, perpetuum mobile, et nous le retenons comme on peut, en essayant de l'empêcher de filer jusqu'à la Mort.



Maintenant, si j'en crois Didier Rykner, fondateur de la revue la Tribune de l'art, interviewé dans l'avant-dernier numéro de la revue Éléments pour la civilisation européenne, les politiques publiques courantes de Chirac à Macron, donc propsectives quant au devenir de la cathédrale comprises, sont causes de l'immolation. 90% des incendies de patrimoine, sont causés par les rénovateurs : c'est à pleurer de rire. Le mauvais entretien et l'autorisation de matériel défectueux par le ministère de la Culture, seule cause des destructions de patrimoine pour ainsi dire.



Après, inutile de jouer les effarouchés en hurlant au loup, devant la "Culture avec un grand Q", comme fait le chantre Franck Lepage.



