Revoir les films de André Cayatte

Quelques uns des films vus ou revus à l’occasion de cette rétrospective ont permis de retrouver le Cayatte qui rendait plus animées les discussions sur la peine de mort et la justice en terminale et d’échapper à la différence de nature et de degré d’un imperturbable professeur de philosophie. Mais aussi de l’insertion de Cayatte dans la société de son époque et de son engagement, par les sujets abordés et son courage dans la façon de les traiter. Notamment par les portraits de femme peut-être passés un peu inaperçus.

Justice est faite, le premier des films de Cayatte sur la justice, est le procès, en assise, d’une femme (Claude Nollier) qui a tué son mari, à sa demande, pour abréger ses longues souffrances. Elle assume son acte en le disant à sa belle-sœur et, avec dignité, devant le jury des Assises. Mais son mari était riche et elle avait un amant récent. Devant l’ambiguïté de la situation, les membres du jury se partagent, non comme il leur est demandé suivant leur intime conviction, mais suivant leur vie personnelle.

Finalement, le jugement sera bancal. Ni condamnée pour crime crapuleux, ni acquittée. Mais justice est faite.