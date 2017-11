Rodin, l’auguste sculpteur

« Tranchant sur cette production sérielle banalement correcte, le génie tumultueux de Rodin domine la fin du XIXe et le début du XXe siècle. Actualisant les leçons et l’art de Michel-Ange, il insuffle à ses œuvres une puissance lyrique et expressive, un sens de la synthèse et du mouvement. » (Michel Fragonard, "La Culture du XXe siècle, dictionnaire d’histoire culturelle", éd. Bordas, 1995).