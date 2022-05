Romy Schneider face à son destin

@chantecler

Oui et non il m’a censuré aujourd’hui ,c’était pas la première fois , mais plein le sac de ce type !...

Je redis que la modération est obligatoire pour maintenir un site en état de fonctionner .

Donc à la limite d’accord .

Mais pas parce que je critique un « Louis » qui dit tout et son contraire et qui apparemment n’a rien d’autre à faire de sa vie que balancer des avis ici qu’il pense spirituel

Au moins quand tu es banni , tu ne perds pas ton temps à écrire un commentaire qui va disparaître ,car C’est indiqué dès le départ ...

Aussi c’est ce que je lui ai demandé , de me bannir , car je ne pense pas que ce soit possible de le faire soi même vis à vis d’un auteur particulier ...

Je n’ai rien contre les militants révolutionnaires , fussent ils trotskistes a priori .

J’en ai croisé un certain nombre , mais j’ai constaté aussi ce qu’ils sont devenus ...

Après tout ils peuvent nous apprendre des choses , on ne sait jamais .

Mais je me méfie absolument des idéologues , intellectuels ,sectaires qui parlent au nom du peuple ou du prolétariat ...

Mais un mec comme lui , qui ne semble rien comprendre à ce qui s’est joué en Ukraine , et se joue , parce qu’il connait une poignée de trotsks ukrainiens , ça me fiche les boules ...

Alors basta !