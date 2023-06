Ron Mueck, sculpteur extra-réaliste à la Fondation Cartier

Ron Mueck, sculpteur australien né à Melbourne le 9 mai 1958, résidant à l'île de Wight au Royaume-Uni, ne se veut pas hyperréaliste. Pourquoi pas. Mais il tend vers cependant, même s'il se refuse, avec son jeu entre le minuscule et le majuscule, les figures géantes et naines, à porter, comme il dit, « l'étiquette hyperréaliste ».

« A Girl », 2006, Ron Mueck, A/P, matériaux divers, 110,5 x 501 x 134.5 cm, Scottish National Gallery of Modern Art, Edimbourg

« Woman with Shopping », 2013-2015, Ron Mueck, médias mixtes, 113 x 46 x 30 cm. Pièce montrée dans la foire marchande Paris + par Art Basel, octobre 2022, stand de la galerie Thaddaeus Ropac. Du Ken Loach en sculpture !

« Il n’est pas hyperréaliste, précise Hervé Chandès, le directeur de la Fondation Cartier et commissaire de cette expo monographique, mais extra-réaliste ! » Certes. Doit-on rappeler pour autant que le qualificatif « hyperréalisme » n’est pas forcément un gros mot ? C’est même un courant artistique (hyper) respectable, né dans les années 1970, et des plus fréquentables, voire même passionnant : la quête du plus vrai que nature, l'obsession via une précision d’orfèvre à représenter coûte que coûte le réel, notamment la fatigue physique et psychologique (cf. sa remarquable Woman With Shopping, 2013, que, perso, j’apprécie beaucoup, surtout lorsque je la croise, moi aussi épuisé, sans pour autant porter comme elle un bébé sur mon ventre, dans les foires marchandes) et l'entropie des corps (« J'observe le monde », dit justement l'artiste, très discret, des plus timides même lorsqu’on le rencontre, Mueck n'étant pas mutique mais pas loin) ainsi que l'ambiguïté peinture/photographie, réalité-œuvre d'art et rue-musée, puis le trouble corps/sculpture à échelle 1 ou non via un luxe de détails (avec, pour Mueck, se jouant d’un regard clinique et d’une précision toute chirurgicale, la monstration au millimètre près des veines sous la peau, de ses pores, puis des rides, des poils et des ongles), en passant par le moulage sur nature ou pas.

« A Girl », détail, 2006, par Ron Mueck

Un talent monstre

Ron Mueck, artiste secret, dans son petit atelier à Londres, ville où il s’est installé en 1984. ©Photo Gautier Deblonde, auteur du documentaire « Still Life : Ron Mueck at Work », 2013

Au fil du temps, l’hyperréalisme court de Meissonier à Hucleux, sans oublier le peintre grec antique Zeuxis et les oiseaux trompés picorant ses raisins peints !, via Anders Zorn, Dalí, Malcom Morley, Richard Estes, Duane Hanson, John de Andrea et autres Charles Ray, récemment exposé à Beaubourg + Bourse de Commerce - Pinault Collection à Paris et réticent lui aussi à être affilié à cette tendance… populaire - me direz-vous. Et alors ? L'impressionniste Monet également est populaire, cela n'enlève rien à sa grandeur, il existe différents niveaux de lecture, et l’on évitera ici de jouer au snobinard patenté se complaisant à célébrer un art pseudo-élitiste hermétique pour deux ou trois pelés entre happy few, se gargarisant de mots abscons. Alors, ce n’est pas la première fois que ce sculpteur monstre expose chez Cartier, il s’agit de sa troisième présentation personnelle dans cette boîte de verre qu’est l’institution parisienne : 2005, 2013 et 2023. Il y a dix ans, la précédente expo-évènement Ron Mueck à la Fondation Cartier avait attiré 300 000 visiteurs, ce qui est un gros score pour de l’art contemporain. Va-t-il encore faire mieux cette fois-ci en termes de fréquentation ? À suivre…

« Man in a Boat », 2002, Ron Mueck

« Still life [Nature morte, ou Vie fixe] », 2009, Ron Mueck (Melbourne, 1958). Édition 1/1, matériaux divers, courtesy Ron Mueck et galerie Thaddaeus Ropac. Pièce accrochée dans le group show « Les Choses. Une histoire de la nature morte », conçue par Laurence Bertrand Dorléac, 12 octobre 2022 - 23 janvier 2023, musée du Louvre-Paris

Ron Mueck à la Fondation Cartier. Très peu de pièces. Six au total. On ne pourra pas ainsi l’accuser de produire en série et à tire-larigot afin d’alimenter un marché de l’art glouton - que 48 œuvres en 26 ans de carrière (modelage + imprimante 3D), pas une de plus. L’expo fonctionne tel un blockbuster… déceptif ! Je veux dire par-là qu’une certaine frustration naît sur place. Tout ça (battage médiatique, grosse couverture publicitaire) pour ça !? Il y a si peu. Même si, en quantité, il y a les cent crânes de Mass (installation en provenance de Melbourne, National Gallery of Victoria (Australie), 2017, matériaux divers, chaque pièce fait 45 kilos, dimensions variables), un parcours enfants invite d’ailleurs à les compter ; il s’agit d’une ancienne pièce réactualisée.

« Mass » pour le temps présent (ou memento mori)

« Dead Weight », à l’extérieur, fonte, 2021, vanité de quasiment deux tonnes, par Ron Mueck, courtesy Thaddaeus Ropac

Dans le circuit proposé, on y trouve quelques productions anciennes, ses « hits » hyperréalistes en quelque sorte (le bébé surdimensionné ensanglanté (A Girl, 2006), à l’inverse le bébé minuscule tiré par les pieds (Baby, 2000) puis l’homme blafard dans une barque de fortune (Man in a Boat, 2002)), et très peu de nouvelles, quatre en fait seulement, Ron le réaliste obsessionnel est manifestement dans la rétention !, si l’on compte également, au corpus récent se donnant à voir, la Mass rejouée, se voulant le clou de la manifestation : accumulation de crânes à la Arman, j’ai pensé parmi eux, à côté des moulages proprets au blanc immaculé de mon dentiste, aux dentiers agglomérés du Nouveau Réaliste, l’humour en moins.

« Mass » (2017, matériaux divers, dimensions variables), vue d’ensemble de l’installation (National Gallery of Victoria, Melbourne (Australie)), Ron Mueck

Visiteur photographiant « Baby », 2000, de Ron Mueck

Bizarrement, même si cette gigantesque installation morbide n’est pas inintéressante dans sa façon de citer les Catacombes de Paris juste à côté, ossuaire municipal souterrain fascinant jusqu’à l’artiste lui-même (« Je reviens tout juste d’une visite des catacombes, confiait récemment Ron à M, le magazine du Monde n°613, c’est un lieu tellement puissant ! Tout le monde devrait y aller, pour savoir ce qui se passe là-dessous… ») et d’apparaître, à force de s’y perdre, tel un paysage lunaire labyrinthique, comme si ce créateur qui a commencé comme décorateur de vitrines et marionnettiste se souvenait avoir prêté sa voix à un monstre du film Labyrinthe (1986) avec David Bowie, on n’éprouve aucune émotion devant, ça sent trop l’artefact (eh oui, les vrais crânes d’enfer des catacombes, avec vrais os itou itou, localisés place Denfert-Rochereau, sont à proximité !), en outre une fonte d’un crâne, agrandi toujours, disposée dans le joli petit jardin en entrant s’avère bien plus émouvante (Dead Weight, 2021, d’environ deux tonnes), elle a subi les désagréments extérieurs (pluie, taches, feuilles mortes alentour, araignée en goguette, saletés…) et, devant ce poids mort, l'on se dit alors que Ron Mueck, en affichant ainsi, sans faire de quartier chez Cartier, les marques de sa fabrication ainsi que le matériau incorporant des traces aléatoires du quotidien (exit le control freak !), frappe juste : « Le crâne humain, précise ce plasticien qui voit celui-ci comme un motif contemporain à la mode, un objet pop de consommation ou encore un signe de reconnaissance des pirates, est un objet complexe. Une icône puissante, graphique, que l’on identifie immédiatement. Familier et étrange à la fois, il rebute autant qu’il intrigue. Il est impossible à ignorer, accaparant inconsciemment notre attention. »

« Mass » (2017), détail de l’installation de Ron Mueck

Attention, chiens méchants !

« En Garde » ou « Untitled (Three Dogs) », 2023, Ron Mueck, courtesy Thaddaeus Ropac

Au sous-sol, dans une scénographie spectaculaire misant sur la pénombre et des spots directionnels judicieusement orientés, s'offrent au regard, question nouveauté donc, trois chiens cerbères monumentaux (En Garde ou Untitled (Three Dogs), façonnés avec de l’argile Monster Clay, 2023) plutôt inquiétants - le Xavier Veilhan de Versailles au design elliptique fait-il école ? Je le vois partout en ce moment ! – et, sur un socle, une meute d’hommes autour d’un objectif (This Little Piggy, 2023), mêlée de rugby ? Violence sur personne harcelée ? Que nenni, le dépliant gratuit offert nous indique qu’il s’agit en fait d’une œuvre en pâte à modeler en cours de réalisation, produite en partenariat avec la galerie Thaddaeus Ropac, figurant un groupe d’hommes d’une communauté rurale pratiquant l’abattage d’un animal (un cochon égorgé). Pourquoi pas.

« This Little Piggy », 2023, Ron Mueck, courtesy Thaddaeus Ropac

Le tout (l’expo-événement) fonctionne plutôt bien, sa simplicité fait sa force (« Mueck, c'est impec ! », disait un môme médusé à son paternel charmé dans le parcours et ayant le sens de la formule, futur critique d'art ?), son évidence (force brute du réel représenté au cheveu près), sa singularité. Maintenant, de là à en faire des textes et de la glose à n’en plus finir (le catalogue de l’expo est très épais), il y a peut-être, selon moi, un pas à ne pas franchir. En tout cas, c’est beaucoup mieux que les cerisiers en fleurs fastoches (joliesse décorative neuneu) du canonnier Damien Hirst vus dans le même lieu il y a deux ans. Remarque subsidiaire : dans la brochure accompagnant l’expo solo Mueck ainsi que sur un panneau pédagogique à l’entrée, on retrouve, pour une énième fois, l’expression « inquiétante étrangeté », que l’on doit à Freud, définissant subtilement cette sensation d’angoisse éprouvée face à quelque chose qui nous est familier, mais on la trouve tellement partout qu’elle perd de sa force, me suis-je dit - il y a des tartes à la crème et des facilités d’écriture que l’on devrait s’empêcher tout de même.

« Baby » au mur, 2000, par Ron Mueck, ZAMU, Amsterdam

Exposition personnelle Ron Mueck, Fondation Cartier, 261 boulevard Raspail, Paris 14e, jusqu’au 5 novembre 2023. Plein tarif : 11€, tarif réduit : 7€, gratuit pour les –13 ans, tous les jours de 11h à 20h, sauf le lundi, nocturne le mardi jusqu’à 22h, ©photos in situ V. D., www.fondationcartier.com