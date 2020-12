« Rose de Chine »

roman de Marie B.Guérin

éditions Artena

213 pages

décembre 2020

Une renaissance

L'auteure signe son deuxième roman.

Ce livre nous conte l'histoire de Rose, cette jeune femme dont j'ai fait connaissance en lisant le premier roman « Un amour de Rose ».

Il n'est pas obligatoire d'avoir dégusté le premier pour croquer celui-ci.

Rose est une professionnelle reconnue et accomplie mais elle commence à s'ennuyer dans la boutique d'optique rue de Rivoli.

Elle a besoin de faire autre chose, de découvrir d'autres horizons et d'oublier son ancien amour....

Elle a rompu avec Marc mais il est toujours dans sa tête...

Son patron, monsieur Luneteau,le bien nommé, sait qu'il a besoin de garder cette petite perle.

Il lui propose d'ouvrir une succursale en Chine. Le projet est alléchant pour cette jeune femme qui cherche le renouveau.

Le feu sacré semble avoir disparu avec son amour envolé et toujours en mémoire et en souvenir, saura-t-il revenir ?

Pourquoi ne pas tenter sa chance à Shenzhen pour faire connaître les matériaux innovants utilisés pour ces montures.

L'aventure commence.

Elle lui permet de découvrir d'autres horizons et surtout une autre culture.

La pandémie est là, bien présente.

La Chine est un pays où l'on ne badine pas avec la sécurité quant à la démocratie, c'est un petit rien que les occidentaux aiment tant !

« A Shenzhen, la reconnaissance faciale a été généralisée dans toute la ville. Les autorités ont créé, en plus, un système de notation du comportement. »

Gare au contrevenant qui ne traverse pas dans les clous ou qui ne respecte par les feux rouges.

Sa photo diffusée sur des écrans géants pourra lui faire une réputation l'empêchant d'obtenir un prêt bancaire !

Rose ne fait pas encore de rapprochement entre son métier, sa qualification et le contrôle social.

Va-t-elle, loin de sa sœur de cœur et de ses amis redonner un sens à sa vie ?

C'est une aventure sociale et humaine qu'elle va vivre .

Elle commet des erreurs, doute de ses chances de résilience mais quand on est jeune et audacieuse, tout est possible et notamment le meilleur.

Marie B maîtrise la langue et l'écriture pour la joie de ses lecteurs.

Elle qui anime des ateliers d'écriture, sait nous donner du plaisir et du beau tout en nous faisant respirer la culture dans laquelle nous sommes très vite baignés.

Jean-François Chalot