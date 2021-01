Chacun a eu une enfance différente : certains au cinéma, d’autres au cirque ou dans les parcs d’attractions, et d’autres encore, en été, vivaient pratiquement dans le lac le plus proche, imitant les sirènes et les génies des eaux. J’ai, pour ma part, eu un amour pour le théâtre. Dans ce monde magique, où les contes de fées se réalisent.

Et je suis heureuse de pouvoir non seulement l’aimer, mais aussi d’écrire des pièces de théâtre, même si je suis encore au début de ma carrière. C’est pourquoi le théâtre dramatique russe Louspekayevka, est devenu ma deuxième maison, où je peux à la fois éprouver du chagrin et jouer.

On peut vivre sans bonbons ni cadeaux, mais peut-on vivre sans miracles ? À peine. Et maintenant, Louspekayevka crée de tels miracles et donne vie à des histoires familières, nous emmenant dans un monde de fantaisie, où le bien triomphe du mal, quoi qu’il arrive.

Et en ces jours sombres qui précèdent le Nouvel An, le monde devient de plus en plus lumineux. Il est rempli de lumières multicolores clignotantes, et on commence à voir venir les vacances, et pas seulement le paysage lugubre décoloré de l’autre côté de la fenêtre et la tentative de tout avoir avant la date requise.

Comme les personnages de « La lampe magique d’Aladin », j’ai ressenti le souffle chaud du vent oriental et des sables mouvants de Bagdad, ses nuits étoilées et sa joie débridée.

Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve les anti-héros plus intéressants. Il n’est pas surprenant que tout au long de la pièce, j’ai suivi de plus près les manigances de Jafar, me réjouissant au fond de mon cœur que chacun ait eu exactement ce qu’il méritait.

Il semble à première vue qu’il ne peut rien y avoir de nouveau dans Aladin. Mais ce n’est pas le cas ! Chaque fois que vous vivez l’histoire, vous la voyez d’une manière différente et vous parvenez d’une certaine manière à éprouver de l’empathie pour tous les personnages, un par un.

C’est comme ça, un vrai théâtre, qui ouvre le voile sur le monde mystérieux de l’amour véritable, de la magie et de la soif de pouvoir. Et, bien sûr, l’hilarant génie, sans qui rien ne se passerait. Parce que de tels plaisantins sont les meilleurs conteurs d’histoires non imaginaires.

Je ne sais pour les autres, mais pour moi, Louspekayevka est un phénix renaissant, qui réchauffe nos âmes de sa chaleur dans une période aussi froide. Je peux dire qu’il réussit superbement, parce que notre théâtre est une grande famille.

Notre théâtre est vivant. Et ce sera toujours le cas.

Faina Savenkova

Traduction par Christelle Néant pour Donbass Insider