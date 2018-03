Sa première exposition

C’est pas vilain ! mais en peinture souvent on capte mal pourquoi l’artiste a voulu immortaliser tel ou tel sujet .

Par exemple dans mon atelier j’ai une reproduction d’une toile de « Buffet »...une vraie splendeur , elle représente une feuille de platane sur un couvercle de lessiveuse...c’est d’une très grande beauté et d’une sobriété monumentale !

çà bouleverse votre conception intrinsèque du comportement second, çà vous édulcore , vous extrapole ,que dis-je , çà vous bivalence ....

Une feuille de platane par Buffet , ce n’est plus une feuille de platane , c’est quelque part la permanence sédimentaire du cycle de l’azote .

Hé oui, j’ai toujours eu un petit faible pour les ripolinades de Buffet