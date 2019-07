Saint-Exupéry au pays du Petit Prince : « voici une belle promesse de vie »

« On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux », dit le renard au Petit Prince.

« L’essentiel est invisible pour les yeux, répéta le petit prince, afin de se souvenir.

« C’est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante.

« C’est le temps que j’ai perdu pour ma rose… fit le petit prince, afin de se souvenir.

« Les hommes ont oublié cette vérité, dit le renard. Mais tu ne dois pas l’oublier. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose… »

Eva de Vitray Meyerovitch, considérée comme une des spécialistes les plus parfaites du soufisme et de l’Islam, expliquait en 1982, dans la Revue Question de que, que sous l’effet du symbolisme, la pensée est incitée à un effort personnel, à une curiosité provoquée, à une recherche. Le premier pas sur la voie de la connaissance mystique sera ce pressentiment d’un au-delà de ce qui n’était perçu que comme une réalité concrète. Dès lors, commence le voyage de l’extérieur vers l’intérieur, de l’apparence à l’inconnu.

Paule Amblard nous dit que « Le symbole est une fenêtre sur l’invisible... Cette ouverture, cette élévation qui nous dépouille de tout attachement à la matière, ce cœur qui s’ouvre, écoute et perçoit au-delà du sens naturaliste. Cette acceptation de la mort et ce retour en enfance. Redevenir enfant ne signifie pas infantile, au contraire, il s’agit de retrouver cette pureté, cette nudité, cette spontanéité, cette confiance d’enfant. Une confiance aimé par le ciel... »

« Le Petit Prince » d’Antoine de Saint-Exupéry, est une véritable œuvre initiatrice et immortelle.