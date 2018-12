« Saloon » Le Cirque Eloize de retour Far West au 13ème Art

Pour l’anniversaire de ses vingt-cinq années, le Cirque Eloize est en tournée à Paris et, plus précisément, au 13ème Art où, à la suite de son inauguration en 2017, cette salle sise Place d’Italie avait déjà accueilli le show « Cirkopolis » créé en 2012 par lequel théâtre, cirque et danse faisaient la part belle et culturelle au sein d’une urbanité sombre et oppressante.

SALOON © laurencelabat

De nouveau en provenance du Québec, sa terre natale circassienne, « Saloon », en piste depuis 2016, nous parvient aujourd’hui, tel un parfum d’exotisme vintage américain focalisant l’ambiance Western comme lieu de toutes les rencontres estimables à la façon d’une image d’Epinal sépia que chacun pourrait peaufiner au sein de son enfance disparue… à l’instar d’un trésor secret enfoui.

Au gré de l’humour, la distanciation et la poésie de sa conception, la mise en scène est virevoltante, acrobatique et chorale.

SALOON © laurencelabat

A la manière d’un dessin animé accompagné d’une bande sonore en bruitages très explicites, les treize artistes dont trois musiciens live évoluent en une virtuelle bande dessinée, style Lucky Luck, dont le saloon constituerait le support de projection des clichés et autres fantasmes que barman, patron, marchand, cow-boys, shérif et autres justiciers ont l’habitude d’investir au cœur du cinéma technicolor hollywoodien… tout en courtisant plus ou moins la « belle » de circonstance… ici en plein exploit de voltige.

C’est Rosita Hendry qui joue ce rôle de « La guerrière » avec l’aisance d’une acrobate musicienne lui accordant une place toute charismatique et pleinement féminine.

SALOON © laurencelabat

Elle est notamment rejointe par « L’audacieuse », sa partenaire privilégiée (Meghane Poulet) dans un numéro aérien où les deux jeunes femmes se distinguent fièrement athlétiques.

Chez les hommes, une balançoire à bascule donne l’opportunité d’une exhibition finale époustouflante où Andréas de Ryck, Giovanni Maldonado & Guillaume Larouche rebondissent sur l’étroitesse d’une planche pour en atteindre l’autre extrémité via des pirouettes en altitude comme s’ils se mouvaient sur un large trampoline.

SALOON © laurencelabat

Entraînés par la musique country épousant les diverses phases de la narration quasi cinématographique, les séquences se suivent avec des ralentissements, des accélérations et même des arrêts sur image fondant le flux burlesque et délicieusement régressif des sentiments oniriques.

« La planche coréenne », « le mât chinois », « le main à main », « les sangles », « la jonglerie », « la roue Cyr » etc… s’en donnent à cœur joie pour envoyer en l’air ces praticiens de l’équilibre en constante prouesse… dénuée totalement de gravité.

SALOON © Jim Mneymneh

C’est une invitation festive Far West que les cousins Painchaud (Jeannot & Eloi), leur équipe réalisatrice de même que le metteur en scène Emmanuel Guillaume offrent ainsi au public parisien durant plus d’un mois au cœur des fêtes de fin d’année 2018 alors que, pendant la même période de l’autre côté de l’Atlantique, se dévoile « Hôtel », la dernière création du Cirque Eloize que, sans aucun doute, la France, à son tour, devrait pouvoir apprécier d’ici à quelque temps…



photos 1 à 4 © laurencelabat

photo 5 © Jim Mneymneh

photo 6 © Theothea.com



SALOON - ***. Theothea.com - de Jeannot Painchaud - mise en scène Emmanuel Guillaume - avec Nathan Biggs-Penton, Andreas De Ryck, Rosita Hendry, Guillaume Larouche, Camille Leclerc, Giovanni Maldonado, Joana Martinho, Trevor Pool, Meghane Poulet, Johan Prytz, Paul Anthony Roberto & Owen Winship - Théâtre 13ème Art