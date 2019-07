« Saltimbanques »

roman de François Pieretti

Editions Viviane Hamy

232 pages

janvier 2019

Donner un sens à sa vie....

Très jeune adulte, Nathan est parti à Paris après une dispute avec son père.....

Il a tout quitté et notamment son jeune frère....

Que sont-ils devenus ?

Apprenant que son frère vient de décéder à la suite d'un accident de voiture, Nathan revient au pays, dans son sud ouest natal ….

Il y retrouve sa mère et même son père, qui, accablé par le décès accidentel de son benjamin est prêt, même s'il ne le dit pas, à recoller les morceaux.

C'est la recherche du pourquoi.....

Qui était ce jeune homme qu'il avait tant chéri puis perdu de vue ?

Gabriel avait une vie de grand ado, un peu dissolue d'après certain, une vie pleine, diraient d'autres : il y a les copains, la vie de saltimbanques, les soirées arrosées avec l'amitié et l'amour.

Nathan fait connaissance de tout le groupe qui l'apprivoise et notamment d'Appoline, la petite amie de son frère, qui l'attire à son tour.

Il apprend tout ou presque sur son frère :

« C'est moi qui lui avait pris à jongler. Aton frère. Il était venu avec un ami comme tout le monde, la première fois. Ça lui avait pas pris plus d'une semaine. Il était doué. »

Nathan marche sur les traces de Gabriel, à tel point qu'à un certain moment on ne sait plus qui est qui....

Ce sont ses amis, Appoline devient sa petite amie, une petite amie surprenante, rebelle, « volage »...

C'est la jeune femme dont tous les garçons sont amoureux.

Son amour est impossible, il n'est pas son frère, c'est certain....

Las, il décide de partir loin.... en Bretagne où il fera une rencontre fortuite avec un vieil homme atteint de la maladie d' Alzeimer et de sa fille....

C'est un peu une résilience pour l'un qui se voit doté d'une utilité sociale et une bouée vers l'autre rive pour cet homme qui ne supporte pas son état....

Ce livre est écrit en rythme et nous entraîne, ni vu, ni connu vers le sens de la vie.... Une histoire de vie qui ressemble à un conte philosophique.

Jean-François Chalot