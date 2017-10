« Sapiens Une brève histoire de l’humanité »

Essai de Yuval Noah Harari

Editions Albin Michel

492 pages

Juillet 2017

Une monumentale et passionnante histoire de l’humanité

Avant de me procurer et de lire cet épais ouvrage, j’ai réfléchi mais très vite le parcours des premières pages a fait disparaître mes hésitations.

Du big bang à l’ère nucléaire, tout y est et rien n’est laissé de côté même si le corps de l’ouvrage est constitué par la vie et l’histoire des sapiens qui apparurent il y a 70 000 ans ou plus.

L’auteur a choisi en fonction de son étude et de ses choix de découper ces dizaines de milliers d’années en trois révolutions fondamentales :

La révolution cognitive qui marque le début de l’ère des sapiens ;

La révolution agricole il y a 12 000 ans ;

La Révolution scientifique, commencée il y a 3 siècles et qui peut sonner le glas de l’humanité.

Que du progrès dira-t-on ? Oui mais à quel prix.

Quand les fourrageurs, cueilleurs et chasseurs ont décidé de planter et d’élever des animaux, il leur fallut travailler beaucoup plus et s’exposer à des maladies nouvelles et à des famines inconnues auparavant.

C’était le prix du « progrès ».

L’histoire va de plus en plus vite ….

Un paysan espagnol ayant vécu en l’an 1000 qui se serait réveillé en 1500 aurait trouvé le monde bien familier malgré des changements relativement importants … « Mais un matelot de Christophe Colomb qui aurait sombré dans un sommeil analogue pour se réveiller à la sonnerie d’un iPhone au XXIème siècle se retrouverait dans un monde étrange, voire totalement incompréhensible.

Une pensée pourrait bien lui traverser l’esprit : « Serait-ce le paradis ? A moins que ce ne soit l’enfer ? » »

D’où viennent les religions, très proches les unes des autres, les monothéistes ayant emprunté au polythéisme ?

Il n’y a qu’un dieu dans la religion catholique mais tellement de saints sans parler de la « vierge » du fils et du Saint Esprit. La religion musulmane n’étant pas en reste.

Comment sommes-nous arrivés à la notion de nation et de droits de l’homme et jusqu’où peut nous mener la globalisation née avec la naissance du capitalisme ?

Quel est l’avenir du genre humain avec cette course vers le modernisme, la recherche d’une consommation maximale aux dépens d’une planète qui est au centre des préoccupations des politiques, le temps d’une conférence ?

Le dernier chapitre du livre aborde la question de notre futur, de la recherche de l’immortalité qui passe entre autres par des manipulations génétiques qui peuvent conduire au meilleur avec la guérison de maladies aujourd’hui incurables mais aussi au pire, c’est-à-dire à l’inhumanité !

Jean-François Chalot