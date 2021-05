Schoenberg/Cobain

@Nicolas Cavaliere

Je ne me souviens plus du tout de Wozzeck, alors que Moses und Aron me laisse un souvenir très clair, sans doute à cause du sujet. Quelque chose de très épuré, de très austère, mais sincère, pas prétentieux. C’est cette sincérité que vous soulignez dans votre article chez Schonberg et Kurt Cobain, que vous reliez à la mort. Il y a plein de choses dans votre article, cette radicalité chez ces deux-là, cette volonté de retourner le langage mécanique contre lui-même pour en faire jaillir autre chose. Je sais pas si on pourrait encore voir ça aujourd’hui, l’époque n’est plus la même.

C’est un peu ce que je veux dire quand je dis que « l’époque esthétique est terminée ». C’est un sujet très vaste, il faudrait des pages entières. Je pouvais discuter pendant des heures sur des films ou des livres il y a quinze ans, maintenant c’est fini, il n’y a plus d’interlocuteur, il y a de la morale partout. C’est un des aspects. Avant internet on était seul, il n’y avait que l’art, avec un engagement total. Aujourd’hui Kurt Cobain serait sur Twitter, à soigner son image. Le formatage est beaucoup plus fort aujourd’hui, et les sujets de réflexion et de création sont presque imposés. En étant partout l’art n’est plus nulle part. C’est très compliqué. Ce qui était spontané alors est devenu spectacle, exhibition, on se montre. L’hystérie planétaire au moment de la mort de Michael Jackson... Cobain est mort avant ça.