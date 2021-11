Selon la néo-physique extra-super-spéciale-carbocentriste, aucune spectrométrie d’absorption ne pourrait fonctionner...

Gégé remet moi un jaune !

JC il est bien sympa avec ses histoires et ses théories, mais il donne mal à la tête. Je sais pas trop si il est au courant, mais ici c’est le café du commerce. Il peut employer les plus beaux morts du monde, JC, jamais un puissant n’écoutera son baratin, et c’est pas avec un article scientifique qu’il va la faire, la révolution.

Ptèt qu’il a raison le JC, ptèt qu’il a tort, on s’en tape. A la limite si ça lui fait plaisir de croire être le seul à détenir la vérité ... si au moins ça le rendait heureux. Mais même pas ! Plus il sort de fadaises, plus il s’emballe sur le sujet, plus il essaye en vain de convaincre les autres qu’il sait tout. Bon ya bien Bébert qui l’écoute de temps en temps, mais Bébert il a déjà 5 grammes dans chaque poche, il suivrait n’importe quoi avec cet air ahuri. Puis comme JC sort plein de termes techniques, Bébert il le croit super intelligent, alors il approuve forcément, même s’il comprend rien.