Serge Lama le retraité

@chapoutier

Pierre Palmade ne risque rien de très sérieux au niveau de la justice car en France on peut tuer à peu près n’importe qui au volant et n’écoper de deux ou trois ans de prison, rapidement aménagés. C’est encore plus vrai quand on est un homosexuel célèbre (et cocké).

Sous le régime macroniste , mieux vaut tuer une famille en étant complètement camé que de douter des bienfaits de l’immigration.