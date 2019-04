Session Unik 2019 : le retour du disque vinyle objet de collection

Pour la cinquième année, les Sessions Unik ont réuni quatre duos inédits de musiciens et de chanteurs pour une création unique. Une expérience inédite gravée en direct sur disque vinyle.

Le bilan du marché de la musique enregistrée a été annoncé le mois dernier. Le fait le plus marquant de l’année 2018 est la progression des ventes d’enregistrements numériques, qui ont dépassé celles de musique physique. On observe toujours une diminution des ventes de CD au bénéfice des ventes de disques vinyles, multipliées par cinq en cinq ans (source SNEP syndicat national de l’édition phonographique).

En 2010, la discothèque de la Maison de la Radio a acheté un graveur de disques vinyles afin de créer des archives musicales uniques et inédites pour les antennes de Radio France. Le projet des Session Unik est né en 2015 : permettre à un duo d’artistes venant d’univers différents de se retrouver le temps d’une journée afin de vivre une expérience inédite, et d’enregistrer deux titres qui seront gravés en direct.

La radio FIP, radio de création artistique enregistre des Session Unik toute l’année dans le cadre de ses émissions et de ses concerts, l’Adami (gestion des droits et aide à la création pour les artistes-interprètes en France et dans le monde) et le CALIF (groupement de disquaires indépendants français) se sont associés pour poursuivre ce projet. De nombreux artistes ont déjà participé aux sessions : Claire Diterzi, Hugh Coltman, Arthur H, Eric Legnini, Rodolphe Burger, Chloé, Bachar Mar-Khalifé, Archie Shepp …

Cette année, quatre nouveaux duos ont été réunis :

Fred Pallem & Le Sacre du Tympan et MC Solaar : Les reliques des Mohicans / En chevauchant des cuivres

Angélique Kidjo et Catherine Ringer : Il est cinq heures, Paris s’éveille / Ma petite entreprise

Laurent de Wilde et Yael Naim : Shine / Toxic

Ray Lema et Oumou Sangaré : Ami / Mogoy

Titres originaux ou reprises, le mélange des styles et la magie des rencontres font de ces enregistrements des moments rares d’une très grande beauté. La rareté fait aussi partie du plaisir de l’écoute. Les enregistrements sont édités sous la forme de 45 tours vinyle, tirés à 200 exemplaires numérotés et paraissent uniquement pendant la journée internationale des disquaires indépendants, le Disquaire Day, le 13 avril cette année. Une attention particulière est apportée à la conception des pochettes de disque : choix du carton, des photos, typographie, vinyle coloré. Les vidéos tournées pendant les sessions 2019 seront dévoilées ce même jour.

A l’occasion du cinquième anniversaire, de nombreux artistes des Sessions Unik se retrouveront à la Maison de la Radio pour un concert exceptionnel qui sera retransmis en direct le samedi 13 avril prochain, à partir de 20h sur l’antenne de FIP, en clôture du Disquaire Day. Sont déjà annoncés : Fred Pallem & Le Sacre du Tympan et MC Solaar, Bachar Mar-Khalifé et Christophe, Sandra Nkaké et Thomas de Pourquery, Babx et Archie Shepp, Chloé et Vassilena Serafimova, Eric Legnini et Hugh Coltman et Thomas de Pourquery. Occasion unique de découvrir ces duos inédits.

Il se murmure que Fred Pallem & Le Sacre du Tympan et MC Solaar pourraient envisager une future collaboration. Cela a été le cas lors d’une précédente Session Unik, Chloé et Vassilena Serafimova, compositrice et DJ de musique électronique pour la première, percussionniste de musique classique pour la seconde, ont poursuivi l’aventure sur scène. « Nous avons trouvé un langage commun », affirment-elles. Un album, intitulé Sequenza, sortira à la fin de l’année.