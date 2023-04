Session Unik 2023 : des duos inédits attendent les collectionneurs

Orchestré par Fip, l'Adami et le Disquaire Day, des duos inattendus, des vidéos, un concert et des vinyles inédits sont au rendez-vous !

Session Unik 2023

En 2010, la discothèque de la Maison de la radio et de la musique fait l’acquisition d’un graveur de vinyles afin de créer des archives musicales uniques pour les antennes de Radio France. L’appellation de Session Unik est donnée à ce type d’enregistrement. En 2015, les trois premières Session Unik sont produites sous leur forme actuelle : des duos inédits gravés sur vinyles 45 tours en édition limitée. Les sublimes et surprenants duos des Sessions Unik sont aussi déclinés en vidéos produites par FIP et L'Adami et un concert diffusé en direct sur l'antenne de FIP.

Les Session Unik 2023

Voici les duos de cette année, dont les vinyles (face A et B) seront diffusés à 300 exemplaires pour le Disquaire Day :

Catastrophe et Philippe Katerine : La Carte et Où va la nuit

Laurent Bardainne et Prince Waly : J'ai pris mon temps et Le Maire de la ville

Uele Lamore et Théo Croker : Prélude in C Sharp minor et Contes de la nuit.

L'ensemble des vidéos des Session Unik est disponible sur la chaine Youtube de FIP

Le concert proposé cette année par FIP est proposé à la réécoute ici.

En plus des vinyles des Sessions Unik 2023, les collectionneurs pourront trouver cette année chez les 250 disquaires indépendants participants ces trois enregistrements rares, parmi beaucoup d’autres : un vinyle 25 cm de Lomepal, un des protagonistes majeur de la scène rap francophone, avec quatre titres extraits de son concert au Théâtre antique de Vienne donné le 30 juillet 2022. Une version alternative de Stir It Up de Bob Marley enregistrée a Kingston, ainsi que son pendant instrumental. Le label Parisien Elmir Records réédite les Chansons inédites d’Oum Kalsoum parues entre 1926 et 1936 au format 78T.

Disquaire Day, la journée internationale des disquaires indépendants, le 22 avril 2023