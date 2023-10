Si je dois te trahir

roman de Ruta Serpety

376 pages

Editions Gallimard

mars 2023

Ne rien oublier !

Le bloc « soviétique » s'écroule, il se démantèle dès 1989, les populations se libèrent du joug dit communiste.

En Roumanie, rien ne se passe normalement, ce n'est pas comme un château de sable, il y a des morts, du sang, des larmes.

Le dictateur Céausescu et sa femme qui détiennent tous les leviers d'une main de fer obtiennent un soutien discret de la part de chefs de gouvernement occidentaux jusqu'au moment où cela ne fut plus possible.

L'auteure nous raconte cette histoire non en rédigeant un essais mais en nous offrant un véritable roman d'aventures héroïques et dramatiques.

Cristian vit avec sa sœur, ses parents et son grand-père à Bucarest.

L'existence y est difficile, il faut faire la queue pour obtenir quelques miettes. En hiver, il fait froid dans des appartements non chauffés.

Cristian qui est le narrateur fictif ne manque pas d'humour dans son témoignage quand il dit que les gens ne perdent pas de temps pour s'habiller, car à l'intérieur et à l'extérieur ils gardent le même manteau !

Cristian, lycéen est approché par la police secrète, la Sécuritate qui lui demande d'espionner sa propre famille pour elle, la police secrète.

Peut-il refuser ? Oui peut-être mais on lui fait comprendre que son grand-père malade n'aurait plus alors de médicaments pour soigner sa leucémie.

Il va obéir à sa façon.

Il n'est pas le seul à être utilisé comme supplétif, un roumains sur 10 aurait ét& un « informateur ».

Il y en a dans toutes les familles et chacun ne connaît pas celui ou celle qui surveille les mêmes personnes dans le même rayon.

Nous sommes fin 1989 et la révolte gronde, les jeunes et les vieux descendent dans la rue et naturellement Cristian est parmi eux.

La répression est féroce, de nombreux hommes, femmes et même enfants sont abattus ou traînés en prison pour y subir des tortures.

L'histoire est en marche et personne ne l'arrêtera.

Vingt ans après l'exécution du couple de criminels qui président à la destinée de ce beau pays, des zones d'ombre demeurent même si la vérité commence à éclater ; certains tortionnaires de l'ombre se sont recyclés.

Ce livre est un thriller historique qui nous prend aux tripes.

Jean-François Chalot