« Skorpios au loin » Ludmila Mikaël & Niels Arestrup : Jeu de séduction aux Bouffes Parisiens

A quelques jours de leur dernière représentation aux Bouffes Parisiens en cette fin d’année 2018, la distribution réunissant Ludmila Mikaël et Niels Arestrup est d’autant plus mythique que leurs incarnations respectives de Winston Churchill et Greta Garbo résonnent comme en écho d’une séduction infinie au diapason du non-dit.

SKORPIOS AU LOIN © Céline Nieszawer

Alors que l'ombre tutélaire de Jean-Claude Brialy ne cesse d'habiter ce lieu prestigieux, les deux monstres sacrés se sont emparés du plateau depuis septembre pour y jouer tous les soirs la palette des vibrations émises sous fascination mutuelle.

Bien sûr, en premier plan, voici Greta Garbo et Winston Churchill, car c'est bien de ces légendes dont il s'agit dans la pièce d’Isabelle Le Nouvel mais, sur les planches, les interprètes eux ne sont pas forcément immunisés pour se maintenir en permanence à distance de ces personnages célèbres.

Dans le respect mutuel au plus haut point, les auras professionnelles respectives des deux comédiens interfèrent nécessairement dans leur perception du partenaire.

SKORPIOS AU LOIN © Céline Nieszawer

Comment gérer cette relation au sommet de l'affiche quand ainsi les carrières se croisent, se jaugent, s’influencent ?

C'est, bien entendu, le regard du public qui décide de la prééminence in situ : Garbo & Churchill ou Mikaël & Arestrup ? Un couple en cacherait-il un autre ? Cette mise en abyme nous semble l'un des enjeux majeurs de cette dramaturgie méditerranéenne bien qu'il ne soit revendiqué ni par le metteur en scène ni par les comédiens eux-mêmes.

Lui, Niels, est complètement immergé dans le comportement inhérent à Churchill ; sur sa chaise roulante, il est le prince de la composition.

SKORPIOS AU LOIN © Céline Nieszawer

Il attrape les mimiques, les tics, les expressions que les actualités filmées de l'époque nous ont appris à reconnaître chez ce personnage politique truculent. Sa passion pour Greta transparaît à chaque instant alors même qu'il entreprend de s'ériger en mentor sur le tard prônant le retour de "La Divine" dans les Studios Hollywoodiens bien que celle-ci ait mis définitivement fin à sa carrière.

Confrontée à ce tempérament volontariste Ludmila, elle, cherche à découvrir les motivations secrètes de Garbo en les faisant siennes le temps de la représentation.

Cependant la sociétaire honoraire de la Comédie Française n'a pas le regard noir de Garbo, ni la froideur de son charisme. A priori, elle serait davantage en connivence avec la personnalité et le physique de Jackie Kennedy mais toutefois elle s'attèle à peindre une indifférente étrangeté qui pourrait distiller l'ennui de certains spectateurs mais au contraire en ravir d'autres percevant d’autant plus les difficultés de conquête ainsi entreprises par Arestrup.

SKORPIOS AU LOIN © Céline Nieszawer

Au demeurant, le charme de Ludmila Mikaël reste entier et c'est précisément dans le no woman's land de sa retenue discrète et bienveillante que réside l'attrait du « pas de deux » pratiqué par ce couple référencé casting haut de gamme.

Cependant, cette brève rencontre trouvera précisément son terme en fonction de la décision de la Star en retraite d'interrompre son séjour de croisière à la prochaine escale.

De même qu'elle s'était décidée au dernier moment à rejoindre le yacht d'Aristote Onassis à Monaco, elle descendrait à Porto Fino sur la côte Italienne plutôt que de voguer jusqu'à Skorpios.

SKORPIOS AU LOIN © Céline Nieszawer

Pourquoi cette décision soudaine ? Onassis très affairé par La Callas ne s'était-il pas assez occupé d'elle ? A contrario, Churchill très directif et emporté par sa fougue passionnelle avait-il franchi les bornes de la bienséance, notamment en réclamant de voir les seins de Garbo ?

Nous ne le saurons d'autant moins que l'Histoire n'en fait point écho et que ce dialogue totalement imaginé par Isabelle le Nouvel, par ailleurs épouse de Niels Arestrup, permet à chaque spectateur d'en interpréter la dialectique légendaire à sa convenance.

Une chose est fondée, c'est que durant cette pièce de théâtre, Greta Garbo ne quitte que très rarement le pont sur lequel se trouve Winston Churchill et que, par conséquent, ils s'entendent apparemment plutôt bien à rester ainsi ensemble servi par un majordome (Baptiste Roussillon) qui leur rapporte toutes les péripéties et autres intrigues se déroulant à bord du Yacht.

SKORPIOS AU LOIN © Theothea.com

Sans doute, Winston Churchill prendra-t-il comme un désaveu cet abandon en pleine mer mais, en même temps, Greta très intéressée par sa peinture lui assure que le tableau reçu en cadeau trônera en évidence dans son appartement.

La rencontre du Vieux Lion & du Sphinx a peut-être d'autres perspectives qu’une impasse apparente.

Quant à Ludmila & Niels, eux, auront-ils à nouveau l’opportunité de jouer en duo, à la suite d’une éventuelle tournée ?

En tout cas, cette mise en scène de Jean-Louis Benoit était particulièrement réjouissante grâce aux lumières de Joël Hourbeigt et dans ce magnifique décor de Jean Haas tellement évocateur sous le ciel méditerranéen où l'aube, le crépuscule et la nuit étoilée rivalisent de confidences suggérées au rythme des flots bleus cinglant la coque.



photos 1 à 5 © Céline Nieszawer

photos 6 & 7 © Theothea.com



SKORPIOS AU LOIN - ***. Theothea.com - de Isabelle Le Nouvel - mise en scène Jean-Louis Benoit - avec Niels Arestrup, Ludmila Mikaël & Baptiste Roussillon - Théâtre des Bouffes Parisiens