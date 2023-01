Snobisme littéraire et romans policiers

Pas tout à fait puisqu’il y a eu une tendance à le réhabiliter il y a quelques années (par des intellectuels justement), on peut en dire autant de la littérature dite régionale, ou de la science-fiction ou du roman d’espionnage, qui ont des lecteurs spécifiques, je m’intéresse à tel auteur parce qu’il parle de ma région (d’ailleurs la recette sert aussi à des feuilletons policiers télévisés).



Quant au dénouement d’une intrigue, il appartient à la littérature en général, même si il y a un crime ça n’en fait pas un roman dit policier, lequel comprend d’ailleurs plusieurs sous-genres.

« Une ténébreuse affaire » de Balzac est bien une sorte de roman policier. On aurait bien du mal à classer certains auteurs, Poe, Dumas, le Carré et bien d’autres soit qu’ils aient écrit dans différents registres, soit que leurs écrits soient bien plus ouverts, plus riches dans les analyses des personnages, dans les descriptions, dans les implications politiques et sociales etc