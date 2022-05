Sous le soleil de Sandrine Bonnaire

« Je dois dire que même si l’on ne songe pas à la mort, il est difficile de ne pas y penser quand on passe le cap de la cinquantaine. C’est mon cas. Et pourtant, je reste une éternelle amoureuse. Rien n’est plus beau que d’aimer ! Toutefois, je n’aime pas de la même façon aujourd’hui qu’hier. » (Sandrine Bonnaire, janvier 2022).