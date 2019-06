Splendeur et misère du conspirationnisme

Ce petit article clôture le cycle que j’ai consacré au complotisme facile des cathos-tradis. Il donne quelques références pour approfondir la question. Une chose qu’on ignore souvent : il y a des prêtres traditionalistes qui ont tiré la sonnette d’alarme face à la déferlante idéologique des cathos-tradis-conspis.

M. l’abbé Guillaume de Tanoüarn et Paul Sernine face à Étienne Couvert (2003)

L’essayiste Étienne Couvert est un très vieux conspirationniste chrétien, inspirateur de beaucoup d’autres. Né en 1927, ce laïc catho-tradi développa rapidement une obsession pour la gnose. Il s’agit d’un courant philosophique dualiste proche du manichéisme (le combat entre Bien et Mal à égalité entre les deux principes) et valorisant le salut par la connaissance (d’où le nom de gnose) et considéré dès l’Antiquité (notamment par saint Paul) comme une hérésie.

Pour Couvert, les rosicruciens, les francs-maçons, et d’une manière générale tous ceux qu’on appelle des « modernes » – dont René Descartes (1596-1650) qu’il exècre – sont des représentants modernes, plus ou moins dissimulés, de cette fameuse gnose qui « regroupe tous les méchants » pour employer les mots de Guillaume de Tanoüarn. L’un des principaux travers idéologique des cathos-tradis-conspis – outre le manichéisme de leur analyse – est bien entendu cette étiquette fourre-tout de « gnostiques » qui regroupe des gens, notamment de grands philosophes, qui servent allègrement de boucs-émissaires – à tous les maux qu’on connaît aujourd’hui.

À la limite l’insécurité, le chômage, la pollution ou le transhumanisme ou les vagues migratoires, c’est la faute à la gnose et à la Renaissance qui s'en inspire !…

Pour ceux qui s’intéressent au dossier voici quelques références :

Le compte-rendu de situation, rédigé par l’abbé de Tanoüarn, intitulé Contre le conspirationnisme :

Et surtout, le petit ouvrage de Paul Sernine, probablement aussi un prêtre, qui fourmille d’indications sur les défauts intellectuels, moraux, méthodologiques et même religieux des conspirationnistes chrétiens, et notamment, il faut bien le dire, une grande incompétence doublée d’une certaine malhonnêteté.

Ce très beau petit texte s’intitule La Paille et le Sycomore, disponible aussi en version papier aux Éditions SERVIR :

La Paille et le Sycomore est donc un exercice d’hygiène mentale chrétienne, meilleur qu’une simple réfutation par l’extérieur, par exemple venue des milieux athées ou gauchistes, du conspirationnisme chrétien.

Les critiques qui viennent de l’intérieur, et notamment d’abbés philosophes tout aussi pointus en histoire des idées qu’en théologie, feront beaucoup de bien à ceux qui, catholiques, ne se reconnaissent pas dans les discours faciles d’une bande d’excités qui intègre aujourd’hui des gens comme Laurent Glauzy, Philippe Ploncard d’Assac (celui qui appelait à voter Fillon pour sauver la France), Alain Pascal, et même le jeune et brillant Adrien Abauzit dont on se demande ce qu’il est venu faire dans cette galère.

Pour ceux qui aiment les vidéos, je vous propose tout de même la conférence du fameux Étienne Couvert sur Descartes. En ce qui me concerne, je préfère nettement le catholicisme traditionnel apaisé, non complotiste et pondéré de l’abbé de Tanoüarn. Pour ce qui concerne Étienne Couvert, j’y perçois les propos fielleux, terriblement manichéens, d’un simple autodidacte déguisé en prof d’anti-philo, pour qui tous les problèmes sociétaux se déduisent intégralement d’un complot de méchants savants modernes téléguidés par le Diable.

