« Steve Bannon »

L'homme qui voulait le chaos

livre de Fiammetta Venner

éditions Grasset

225 pages, 244 avec les notes

septembre 2020

A en avoir froid dans le dos.

Steve Bannon, démocrate dans sa jeunesse, banquier et homme d'affaires, est un homme de réseaux et d'influence. L'auteure qui a beaucoup enquêté sur cet homme, montre que Bannon a joué un rôle clé dans l'élection de Trump et dans celle de Bolsorano.

Elle rajoute aussi qu'il a été influent et qu'il aurait été un des artisans et non des moindres du Brexit. Je trouve l'auteure convaincante même si j'exprime des réserves sur le Brexit. En Angleterre, une bonne partie du mouvement ouvrier, contre l'avis des dirigeants du Labour, ont appelé au Brexit.

Bannon est un homme de son temps, il maîtrise les organes modernes d'information de masse et grâce à sa diffusion massive de « fake news », il réussit dans l'ombre des pouvoirs réactionnaires à faire élire des perdants d'avance.

S'il est évincé de la Maison Blanche, il garde ses entrées, des amis et Trump n'ignore pas qu'il a besoin de son intelligence et des cartes que l'homme du chaos possède.

Pour Bannon, il existe des cycles... Si aujourd'hui nous connaissons le pré-chaos, il y aura demain la reconstruction.

Ulra réactionnaire, Bannon est quelque peu hypocrite, « à la limite du dédoublement de personnalité » !?

N'a t-il pas déclaré en 2018 lors de la tenue d'un colloque en Italie :

« La Silicon Valley et les marchés conduiront à la destruction de la race humaine »

Ne s'est-il pas « enrichi grâce aux jeux vidéos de cette même Silicon Valley » !?

Fiammetta Venner « dévoile » cet homme... Il le met à nu comme on dit.

Il cherche à manipuler avec le succès que l'on connaît mais il lui arrive de connaître des échecs, notamment quand il tente de fédérer les populistes des États européens.

Bannon, c'est la réaction sur toute la ligne. Grâce à Breitbart, ce média très conservateur, il influence les opinions et s'il quitte se média quand il rejoint la Maison Blanche, il y revient...

Comme s'interroge l'auteure : « Est-il un aventurier opportuniste ou un penseur intraitable ? »

Jean-François Chalot