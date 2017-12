Stockhausen, musicien envoyé spécial des cieux

« Peu de compositeurs ont attiré dans l’histoire une controverse aussi furieuse que Karlheinz Stockhausen, le compositeur qui prétendait descendre des êtres astraux et qui décrivait la composition comme "l’écoute des vibrations de l’univers". Certains disent qu’il était juste un charlatan de première catégorie, ses visions grandioses furent soutenues par le généreux système de subventions allemand et protégées du monde par une foule de femmes minutieuses et de fanatisés aux yeux étoilés. D’autres disent qu’il était vraiment le meilleur de cette grande génération de compositeurs nés dans les années 1920 et modelés par les expériences traumatisantes de la guerre. La vérité se trouve quelque part entre les deux. » (Ivan Hewett, "The Telegraph" le 7 décembre 2007).